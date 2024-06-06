https://sputnik-georgia.ru/20240606/ssha-vvodyat-vizovye-ogranicheniya-v-otnoshenii-desyatkov-grazhdan-gruzii---gosdep-288305468.html

США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии - Госдеп

США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии - Госдеп

Sputnik Грузия

США глубоко обеспокоены антидемократическими действиями правящей партии Грузии "Грузинская мечта", сказал Мэттью Миллер 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T21:58+0400

2024-06-06T21:58+0400

2024-06-06T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. США приняли решение о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же продолжают настаивать на том, что прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Он напомнил о том, что недавно Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о проведении всестороннего анализа всех двусторонних отношений между США и Грузией. В рамках этого пересмотра Госдеп ввел новую политику визовых ограничений."Сегодня в рамках этой политики мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений для десятков граждан Грузии", - сказал Миллер. В этот список входя лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии, например, путем ограничения свободы мирных собраний и объединений, насильственных нападений на мирных протестующих, запугивания представителей гражданского общества и преднамеренного распространения дезинформации по указанию правительства Грузии. Кроме того, визовые ограничения должны коснуться соучастников, а также ближайших родственников ответственных за подрыв демократии в Грузии лиц и ближайших родственников их соучастников.Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят. В начале мая он вступил в силу.Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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