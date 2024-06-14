https://sputnik-georgia.ru/20240614/deputat-ndi-seychas-pomogaet-oppozitsii-a-potom-planiruet-otsenivat-vybory-v-gruzii-288403887.html
Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии
Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии
Sputnik Грузия
Женщины-депутаты от оппозиции проведут встречи с населением при поддержке NDI и правительства Великобритании 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T13:32+0400
2024-06-14T13:32+0400
2024-06-14T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Американский "Национальный демократический институт" (NDI) сейчас помогает "радикальной оппозиции" в Грузии в проведении предвыборного мероприятия, а потом намерен наблюдать и оценивать намеченные на 26 октября парламентские выборы, сказал председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили журналистам.Женщины-депутаты от оппозиции планируют провести встречи с населением в регионах, чтобы рассказать им о вреде принятого в Грузии закона об "иноагентах" и планах прозападной оппозиции после прихода к власти. Проект будет осуществлен при поддержке NDI и при финансировании правительства Великобритании, отметили оппозиционеры. Он оценил происходящее как неправомерное финансирование и вмешательство в политические процессы в Грузии. "Вот такой сегодня у нас в Грузии, как говорится, симбиоз того, как, с одной стороны, открыто происходит финансирование предвыборной активности конкретной политической радикальной оппозиции, а с другой – как потом та же организация должна стать оценщиком выборов", – сказал Кадагишвили. Ничего неестественного не видит в зарубежном финансировании активностей женщин из оппозиции в Грузии независимый депутат парламента Теона Акубардия, которая является одним из участников предстоящей кампании "Парламентарии за европейское будущее". По ее словам, депутаты планируют поговорить с народом, который хочет европейского будущего и европейского благополучия для Грузии, о препятствиях, которые создает новый закон "О прозрачности иностранного влияния"."Естественно, мы будем говорить о том, как защитить европейское будущее нашей страны, в том числе конкретными шагами, которые планируем сделать после смены власти", – добавила в свою очередь депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. Папуашвили: партия "Европейская Грузия" незаконно финансируется из-за рубежа>>В публичных встречах в регионах также примут участие депутаты Анна Цитлидзе ("Единое национальное движение"), Саломе Самадашвили ("Лело") и Анна Нацвлишвили ("Лело"), Хатия Деканоидзе и Тамар Кордзая.Встречи с населением пройдут в пяти городах – Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Озургети и Гори с 17 по 22 июня. Первая встреча пройдет в Кутаиси. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кадагишвили, хатия деканоидзе, анна нацвлишвили, единое национальное движение, ndi, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кадагишвили, хатия деканоидзе, анна нацвлишвили, единое национальное движение, ndi, грузинская мечта - демократическая грузия
Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии
13:32 14.06.2024 (обновлено: 13:58 14.06.2024)
Женщины-депутаты от оппозиции проведут встречи с населением при поддержке NDI и правительства Великобритании
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Американский "Национальный демократический институт" (NDI) сейчас помогает "радикальной оппозиции" в Грузии в проведении предвыборного мероприятия, а потом намерен наблюдать и оценивать намеченные на 26 октября парламентские выборы, сказал председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили журналистам.
Женщины-депутаты от оппозиции планируют провести встречи с населением в регионах, чтобы рассказать им о вреде принятого в Грузии закона об "иноагентах" и планах прозападной оппозиции после прихода к власти. Проект будет осуществлен при поддержке NDI и при финансировании правительства Великобритании, отметили оппозиционеры.
"Это грубо упакованное финансирование предвыборной кампании. Когда NDI, IRI или другая организация финансирует какое-то партийное мероприятие, это должны быть исключительно внутрипартийные тренинги. Здесь же фактически встреча с избирателями", – заявил Кадагишвили.
Он оценил происходящее как неправомерное финансирование и вмешательство в политические процессы в Грузии.
"Вот такой сегодня у нас в Грузии, как говорится, симбиоз того, как, с одной стороны, открыто происходит финансирование предвыборной активности конкретной политической радикальной оппозиции, а с другой – как потом та же организация должна стать оценщиком выборов", – сказал Кадагишвили.
Ничего неестественного не видит в зарубежном финансировании активностей женщин из оппозиции в Грузии независимый депутат парламента Теона Акубардия, которая является одним из участников предстоящей кампании "Парламентарии за европейское будущее".
"NDI усиливал в том числе партию "Грузинская мечта". Это происходило также при британской финансовой поддержке. Если для них не было проблемой британское финансирование для усиления партии "Грузинская мечта", почему сейчас проблема поддержка оппозиционных женщин-депутатов, чтобы такого типа коммуникация состоялась с народом?" – сказала Акубардия.
По ее словам, депутаты планируют поговорить с народом, который хочет европейского будущего и европейского благополучия для Грузии, о препятствиях, которые создает новый закон "О прозрачности иностранного влияния".
"Естественно, мы будем говорить о том, как защитить европейское будущее нашей страны, в том числе конкретными шагами, которые планируем сделать после смены власти", – добавила в свою очередь депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.
В публичных встречах в регионах также примут участие депутаты Анна Цитлидзе ("Единое национальное движение"), Саломе Самадашвили ("Лело") и Анна Нацвлишвили ("Лело"), Хатия Деканоидзе и Тамар Кордзая.
Встречи с населением пройдут в пяти городах – Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Озургети и Гори с 17 по 22 июня. Первая встреча пройдет в Кутаиси.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.