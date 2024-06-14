https://sputnik-georgia.ru/20240614/deputat-ndi-seychas-pomogaet-oppozitsii-a-potom-planiruet-otsenivat-vybory-v-gruzii-288403887.html

Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии

Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии

Sputnik Грузия

Женщины-депутаты от оппозиции проведут встречи с населением при поддержке NDI и правительства Великобритании 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T13:32+0400

2024-06-14T13:32+0400

2024-06-14T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Американский "Национальный демократический институт" (NDI) сейчас помогает "радикальной оппозиции" в Грузии в проведении предвыборного мероприятия, а потом намерен наблюдать и оценивать намеченные на 26 октября парламентские выборы, сказал председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили журналистам.Женщины-депутаты от оппозиции планируют провести встречи с населением в регионах, чтобы рассказать им о вреде принятого в Грузии закона об "иноагентах" и планах прозападной оппозиции после прихода к власти. Проект будет осуществлен при поддержке NDI и при финансировании правительства Великобритании, отметили оппозиционеры. Он оценил происходящее как неправомерное финансирование и вмешательство в политические процессы в Грузии. "Вот такой сегодня у нас в Грузии, как говорится, симбиоз того, как, с одной стороны, открыто происходит финансирование предвыборной активности конкретной политической радикальной оппозиции, а с другой – как потом та же организация должна стать оценщиком выборов", – сказал Кадагишвили. Ничего неестественного не видит в зарубежном финансировании активностей женщин из оппозиции в Грузии независимый депутат парламента Теона Акубардия, которая является одним из участников предстоящей кампании "Парламентарии за европейское будущее". По ее словам, депутаты планируют поговорить с народом, который хочет европейского будущего и европейского благополучия для Грузии, о препятствиях, которые создает новый закон "О прозрачности иностранного влияния"."Естественно, мы будем говорить о том, как защитить европейское будущее нашей страны, в том числе конкретными шагами, которые планируем сделать после смены власти", – добавила в свою очередь депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. Папуашвили: партия "Европейская Грузия" незаконно финансируется из-за рубежа>>В публичных встречах в регионах также примут участие депутаты Анна Цитлидзе ("Единое национальное движение"), Саломе Самадашвили ("Лело") и Анна Нацвлишвили ("Лело"), Хатия Деканоидзе и Тамар Кордзая.Встречи с населением пройдут в пяти городах – Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Озургети и Гори с 17 по 22 июня. Первая встреча пройдет в Кутаиси. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кадагишвили, хатия деканоидзе, анна нацвлишвили, единое национальное движение, ndi, грузинская мечта - демократическая грузия