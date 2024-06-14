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Можно ли плавать в Черном море – в Грузии проверили безопасность воды
Можно ли плавать в Черном море – в Грузии проверили безопасность воды
Sputnik Грузия
Купальный сезон в Аджарии официально открыли 10 июня 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T12:58+0400
2024-06-14T12:58+0400
2024-06-14T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находятся в пределах нормы, сообщили в Национальном агентство окружающей среды. Агентство ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью соответствует современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году>> В соответствии с Рамочной директивой ЕС о морской стратегии Национальное агентство по охране окружающей среды активно работает над совершенствованием системы мониторинга. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты. Купальный сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Спасатели готовы – морской сезон 2024 открыли в Батуми>>Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, батуми, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды
грузия, новости, общество, черное море, батуми, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды
Можно ли плавать в Черном море – в Грузии проверили безопасность воды
Купальный сезон в Аджарии официально открыли 10 июня
ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находятся в пределах нормы, сообщили в Национальном агентство окружающей среды.
Агентство ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях.
Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей.
Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью соответствует современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.
В соответствии с Рамочной директивой ЕС о морской стратегии Национальное агентство по охране окружающей среды активно работает над совершенствованием системы мониторинга.
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты.
Купальный сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой.
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.