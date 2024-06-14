https://sputnik-georgia.ru/20240614/mozhno-li-plavat-v-chernom-more--v-gruzii-proverili-bezopasnost-vody-288402358.html

Можно ли плавать в Черном море – в Грузии проверили безопасность воды

Можно ли плавать в Черном море – в Грузии проверили безопасность воды

Sputnik Грузия

Купальный сезон в Аджарии официально открыли 10 июня 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T12:58+0400

2024-06-14T12:58+0400

2024-06-14T12:58+0400

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национальное агентство окружающей среды

национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии находятся в пределах нормы, сообщили в Национальном агентство окружающей среды. Агентство ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью соответствует современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году>> В соответствии с Рамочной директивой ЕС о морской стратегии Национальное агентство по охране окружающей среды активно работает над совершенствованием системы мониторинга. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты. Купальный сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Спасатели готовы – морской сезон 2024 открыли в Батуми>>Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, батуми, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды