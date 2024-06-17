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В Грузии задержаны десять человек за ввоз в страну наркотиков и отмывание денег

В Грузии задержаны десять человек за ввоз в страну наркотиков и отмывание денег

Sputnik Грузия

По ходатайству прокуратуры Грузии обвиняемым уже избрано в качестве меры пресечения лишение свободы 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T23:03+0400

2024-06-17T23:03+0400

2024-06-17T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала десять человек по обвинению в легализации незаконных доходов и незаконном ввозе в Грузию организованной преступной группой наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение. Расследование, проведенное прокуратурой Грузии, установило, что в 2022 году гражданин Ирана создал организованную преступную группу с целью придания законного вида незаконным доходом, полученным от реализации наркотиков. Среди членов организованной группы были распределены функции для маскировки имущества, полученного в результате преступной деятельности. В Грузии в 2023 году побит рекорд по задержанию продавцов наркотиков >>Что касается руководителя ОПГ, то на доходы от сбыта наркотических средств он вел ресторанно-ночной бизнес по трем разным адресам в Тбилиси на имя других лиц. Целью клубного бизнеса была продажа наркотиков, а также сокрытие и отмывание полученного от них незаконного дохода. Члены организованной группы искусственно увеличивали доходы, получаемые указанными клубами, в частности, в октябре 2023 года обвиняемые якобы получили доход в размере 3 млн лари всего за пять дней, таким образом они скрыли происхождение денег, полученных в результате сбыта наркотических средств. Часть денег в разное время попадала на банковский счет одного из членов преступной группы. Последний осуществлял денежные переводы за границу и операции по обмену криптовалюты. В Грузии меняют дозировки синтетических наркотических средств >>Также на средства, полученные от реализации наркотиков, другие члены организованной группы систематически приобретали различные виды криптовалюты, а руководитель организованной группы обналичивал деньги, полученные от последующей реализации. В результате преступной деятельности руководитель ОПГ приобрел от имени ее членов дорогостоящее недвижимое имущество, предположительно, на средства, полученные незаконным путем. В частности, руководитель организованной группы от имени основанной им и задержанными компании приобрел на сумму около 2 млн лари жилые квартиры, коммерческих площади и земли в Тбилиси и в различных районах Грузии. За тот же период на имя членов организованной группы были приобретены автомобили класса люкс на сумму около 800 тысяч лари. Иностранцы попались за наркоторговлю в Грузии – изъяты героин, кокаин и другие наркотики >>В ходе следствия на принадлежащее обвиняемым недвижимое и движимое имущество был наложен арест. Следствие также установило, что 10 июня 2024 года гражданин, связанный с членами ОПГ, ввез арбузы из Ирана в Грузию через таможенный пункт в селе Кирач-Муганло Марнеульского района (регион Квемо Картли). В тайниках ящиков было размещено особо крупное количество незаконно приобретенного и хранившегося 25 400 граммов наркотического средства (сушеной марихуаны). Наркотическое средство было изъято в результате обыска сотрудниками следственных органов. По ходатайству прокуратуры Грузии обвиняемым уже избрано в качестве меры пресечения лишение свободы. Расследование дела продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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