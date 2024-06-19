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Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ
Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ
Sputnik Грузия
Данниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера в проекте порта Анаклия 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T19:33+0400
2024-06-19T21:31+0400
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ираклий кобахидзе
"сила народа"
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Послу США в Грузии Робин Данниган следует посерьезнее воспринимать грузинский народ и не руководствоваться двойными стандартами, когда речь идет о сотрудничестве с Китаем, сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Данниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию.Он отметил, что лидер Китая ездит в Европу и с ним дружат канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, у Швейцарии есть торговое соглашение с Китаем и к этому стремятся США."Мы же об одном и том же Китае говорим или что-то путаем? Грузия не является страной второго сорта", – сказал Мачарашвили.Власти Грузии решили возобновить проект строительства порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Кто сможет строить и работать в первом глубоководном порту Грузии?&gt;&gt;Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума.Грузия скоро подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия&gt;&gt;После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через порт в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), который находится примерно в 70 километрах от Анаклия.Потийский морской терминал на сегодняшний день может принимать 400 тысяч контейнеров в год, а в 2026 году после углубления дна объем должен увеличиться до 1 миллиона TEU.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, китай, анаклия, сша, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа"
грузия, новости, политика, китай, анаклия, сша, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа"

Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ

19:33 19.06.2024 (обновлено: 21:31 19.06.2024)
© Parliament of GeorgiaДепутат Гурам Мачарашвили
Депутат Гурам Мачарашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2024
© Parliament of Georgia
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Данниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера в проекте порта Анаклия
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Послу США в Грузии Робин Данниган следует посерьезнее воспринимать грузинский народ и не руководствоваться двойными стандартами, когда речь идет о сотрудничестве с Китаем, сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Данниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию.

"Призываю посла США посерьезнее воспринимать грузинское общество. Если для посла Китай коммунистический и неприемлемый, почему глава ее государства ездит в Китай и пытается укрепить отношения? Это двойной подход, который ни у кого не сработает", – сказал Мачарашвили.

Он отметил, что лидер Китая ездит в Европу и с ним дружат канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, у Швейцарии есть торговое соглашение с Китаем и к этому стремятся США.
"Мы же об одном и том же Китае говорим или что-то путаем? Грузия не является страной второго сорта", – сказал Мачарашвили.
Власти Грузии решили возобновить проект строительства порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Кто сможет строить и работать в первом глубоководном порту Грузии?>>
Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.
Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума.
Грузия скоро подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия>>
После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.
После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через порт в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), который находится примерно в 70 километрах от Анаклия.
Потийский морской терминал на сегодняшний день может принимать 400 тысяч контейнеров в год, а в 2026 году после углубления дна объем должен увеличиться до 1 миллиона TEU.
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