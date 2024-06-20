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Посол: процесс интеграции Грузии в Евросоюз практически заморожен

Посол: процесс интеграции Грузии в Евросоюз практически заморожен

Sputnik Грузия

На следующей Евросоюз определится с мерами в ответ на принятие в Грузии закона об "иноагентах" 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T01:24+0400

2024-06-20T01:24+0400

2024-06-20T01:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Отношения Евросоюза и Грузии проходят сложнейший период, процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен из-за принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", сказал сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.Закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять финансовую декларацию. Весь процесс рассмотрения и принятия закона сопровождался массовыми акциями протеста в Тбилиси.О том, какие меры примет Евросоюз против Грузии из-за т. н. закона об "иноагентах", станет известно на следующей неделе. 24 июня вопрос будет рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня - на уровне Евросовета."Президенты и премьер-министры рассмотрят и решат, какие принимать меры в ответ на события в Грузии. Этот закон бесспорно отрицательно сказался на перспективах продвижения Грузии. Принятие этого закона заморозило евроинтеграцию Грузии", - сказал Герчинский. Он отметил, что интеграция в Евросоюз требует единодушия среди стран членов. "Мы уже слышали публичные заявления нескольких лидеров о том, что они будут против начала переговоров о вступлении с Грузией, если этот закон будет задействован. Он уже задействован", - заявил Герчинский. Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>Посол не стал уточнять, какие варианты действий рассматриваются в Евросоюзе. "Было громко и четко сказано моими руководителями, в том числе президент Еврокомиссии сказал, так же как и Верховный комиссар, что на столе лежат все варианты. Мы подготовили разные варианты, ознакомили с этим списком государства члены Евросоюза и они решат, какие варианты осуществить", - сказал Герчинский.Он подчеркнул то, что регресс Грузии на пути в ЕС происходит на фоне прогресса Украины и Молдовы. "Очень печально видеть, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз практически остановлен, заморожен, и в то же время мы продвигаемся вперед вместе с Украиной и Молдовой", - заключил Герчинский.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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