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"Сила народа" рассказала, на что США выделяли миллиарды долларов в Грузии
"Сила народа" рассказала, на что США выделяли миллиарды долларов в Грузии
Sputnik Грузия
Партия назвала иллюзией и издевательством над грузинским народом постоянное апеллирование США к 6 миллиардам долларов помощи 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T17:53+0400
2024-06-20T17:53+0400
грузия
политика
новости
"сила народа"
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Большая часть финансовой помощи Грузии от США была направлена на приведение к власти в 2003 году основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" руками неправительственных организаций, а затем на ее непрерывную поддержку, говорится в заявлении входящей в парламентское большинство партии "Сила народа"."Сила народа" назвала иллюзией и издевательством над грузинским народом постоянное апеллирование США к 6 миллиардам долларов помощи Грузии за 30 лет. Сейчас поступающее из США финансирование идет в основном на укрепление американской агентуры в Грузии. "А сейчас эти суммы в основном идут к тем же НПО, которые занимается подрывной деятельностью против нашей родины и которые ставят единственной целью возвращение к власти "грузинской" агентурной сети, неоднократно видоизменившейся, но навсегда являющейся рабом и предателем родины "Нацдвижения", - отмечено в заявлении. США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии&gt;&gt;"Сила народа" "настоятельно попросила" США опубликовали подробную смету выделяемых финансовых средств, чтобы население смогло ознакомиться с ней. При этом "Сила народа" обвинила посла США Робин Данниган в том, что она перешла "красную черту". "Если до сих пор новый посол более-менее старалась политически лавировать и не затрагивала такие темы, которые напрямую наносят удар по суверенитету и независимости нашей страны, то на этот раз она перешла и эту красную черту", - говорится в заявлении. "Сила народа" назвала крайне оскорбительной критику со стороны Данниган за сотрудничество Грузии с Китаем и предстоящий выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По словам Данниган, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию."Сила народа" задала вопрос послу, почему же сами США с каждым годом углубляют экономические отношения с Китаем, который, по ее словам, финансирует Россию. Также "Сила народа" поинтересовалась, почему Евросоюз и отдельно страны ЕС углубляет экономические и политические контакты с Китаем.Авторы заявления подчеркнули, что годовой товарооборот между США и Китаем составляет 575 миллиардов долларов, а с 2017 года объем китайских инвестиций в экономику США в среднем превышает 35 миллиардов долларов в год. А торговый оборот ЕС с Китаем составляет 860 миллиардов долларов. "Почему вы думаете, что углубление отношений с Китаем принесет пользу США и ЕС, в то время как для нас это опасно? Дело в том, что уже давно вы смотрели на нашу страну как на несостоявшееся государство, и у вас сложилось неправильное представление о грузинском народе, как будто он не может отличить добро от зла, но, к счастью, это не так", - сказано в заявлении. Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ&gt;&gt;"Сила народа" отметила, что если Грузия разорвет экономические связи с Китаем, то сама и пострадает.Партия также назвала оскорбительной критику США из-за принятого в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", тогда как в самих Штатах такой закон действует уже 80 лет.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать этот закон, указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же продолжают настаивать на том, что прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа."Сила народа" подчеркнула, что сделает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии и улучшить экономическое положение, даже если это будет стоить пересмотра "стратегического партнерства" с США, которое написано только на бумаге и является брошенными на ветер словами.США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп&gt;&gt;После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, "сила народа", единое национальное движение
грузия, политика, новости, "сила народа", единое национальное движение

"Сила народа" рассказала, на что США выделяли миллиарды долларов в Грузии

17:53 20.06.2024
© Courtesy of People’s PowerПартия "Сила народа"
Партия Сила народа - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2024
© Courtesy of People’s Power
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Партия назвала иллюзией и издевательством над грузинским народом постоянное апеллирование США к 6 миллиардам долларов помощи
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Большая часть финансовой помощи Грузии от США была направлена на приведение к власти в 2003 году основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" руками неправительственных организаций, а затем на ее непрерывную поддержку, говорится в заявлении входящей в парламентское большинство партии "Сила народа".
"Сила народа" назвала иллюзией и издевательством над грузинским народом постоянное апеллирование США к 6 миллиардам долларов помощи Грузии за 30 лет.
"Американская помощь Грузии, которую мы подсчитали, составляет не 6, а около 4 миллиардов долларов в течение 30 лет", - говорится в заявлении.
Сейчас поступающее из США финансирование идет в основном на укрепление американской агентуры в Грузии.
"А сейчас эти суммы в основном идут к тем же НПО, которые занимается подрывной деятельностью против нашей родины и которые ставят единственной целью возвращение к власти "грузинской" агентурной сети, неоднократно видоизменившейся, но навсегда являющейся рабом и предателем родины "Нацдвижения", - отмечено в заявлении.
США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии>>
"Сила народа" "настоятельно попросила" США опубликовали подробную смету выделяемых финансовых средств, чтобы население смогло ознакомиться с ней.
При этом "Сила народа" обвинила посла США Робин Данниган в том, что она перешла "красную черту".
"Если до сих пор новый посол более-менее старалась политически лавировать и не затрагивала такие темы, которые напрямую наносят удар по суверенитету и независимости нашей страны, то на этот раз она перешла и эту красную черту", - говорится в заявлении.
"Сила народа" назвала крайне оскорбительной критику со стороны Данниган за сотрудничество Грузии с Китаем и предстоящий выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия.
По словам Данниган, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию.
"Это понятно и было ожидаемо, поскольку в условиях, когда нынешняя администрация США проводит неадекватную, основанную на притеснении и оскорблении политику в отношении Грузии, никто бы не позволил послу Данниган относительно нейтральным позиционированием избежать обострения отношений с нынешней властью", - сказано в заявлении.
"Сила народа" задала вопрос послу, почему же сами США с каждым годом углубляют экономические отношения с Китаем, который, по ее словам, финансирует Россию. Также "Сила народа" поинтересовалась, почему Евросоюз и отдельно страны ЕС углубляет экономические и политические контакты с Китаем.
Авторы заявления подчеркнули, что годовой товарооборот между США и Китаем составляет 575 миллиардов долларов, а с 2017 года объем китайских инвестиций в экономику США в среднем превышает 35 миллиардов долларов в год. А торговый оборот ЕС с Китаем составляет 860 миллиардов долларов.
"Почему вы думаете, что углубление отношений с Китаем принесет пользу США и ЕС, в то время как для нас это опасно? Дело в том, что уже давно вы смотрели на нашу страну как на несостоявшееся государство, и у вас сложилось неправильное представление о грузинском народе, как будто он не может отличить добро от зла, но, к счастью, это не так", - сказано в заявлении.
Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ>>
"Сила народа" отметила, что если Грузия разорвет экономические связи с Китаем, то сама и пострадает.
Партия также назвала оскорбительной критику США из-за принятого в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", тогда как в самих Штатах такой закон действует уже 80 лет.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать этот закон, указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же продолжают настаивать на том, что прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
"К счастью, грузинский народ не принял эту ложь и счел такой двойной стандарт неприемлемым и оскорбительным. Не удивляйтесь и не тревожьтесь, если ради блага нашей страны мы будем делать в точности то же, что вы делаете для лучшего завтрашнего дня вашей страны", - говорится в заявлении.
"Сила народа" подчеркнула, что сделает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии и улучшить экономическое положение, даже если это будет стоить пересмотра "стратегического партнерства" с США, которое написано только на бумаге и является брошенными на ветер словами.
США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
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