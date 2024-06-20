https://sputnik-georgia.ru/20240620/sila-naroda-rasskazala-na-chto-ssha-vydelyali-milliardy-dollarov-v-gruzii-288522714.html

"Сила народа" рассказала, на что США выделяли миллиарды долларов в Грузии

"Сила народа" рассказала, на что США выделяли миллиарды долларов в Грузии

Sputnik Грузия

Партия назвала иллюзией и издевательством над грузинским народом постоянное апеллирование США к 6 миллиардам долларов помощи 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T17:53+0400

2024-06-20T17:53+0400

2024-06-20T17:53+0400

грузия

политика

новости

"сила народа"

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Большая часть финансовой помощи Грузии от США была направлена на приведение к власти в 2003 году основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" руками неправительственных организаций, а затем на ее непрерывную поддержку, говорится в заявлении входящей в парламентское большинство партии "Сила народа"."Сила народа" назвала иллюзией и издевательством над грузинским народом постоянное апеллирование США к 6 миллиардам долларов помощи Грузии за 30 лет. Сейчас поступающее из США финансирование идет в основном на укрепление американской агентуры в Грузии. "А сейчас эти суммы в основном идут к тем же НПО, которые занимается подрывной деятельностью против нашей родины и которые ставят единственной целью возвращение к власти "грузинской" агентурной сети, неоднократно видоизменившейся, но навсегда являющейся рабом и предателем родины "Нацдвижения", - отмечено в заявлении. США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии>>"Сила народа" "настоятельно попросила" США опубликовали подробную смету выделяемых финансовых средств, чтобы население смогло ознакомиться с ней. При этом "Сила народа" обвинила посла США Робин Данниган в том, что она перешла "красную черту". "Если до сих пор новый посол более-менее старалась политически лавировать и не затрагивала такие темы, которые напрямую наносят удар по суверенитету и независимости нашей страны, то на этот раз она перешла и эту красную черту", - говорится в заявлении. "Сила народа" назвала крайне оскорбительной критику со стороны Данниган за сотрудничество Грузии с Китаем и предстоящий выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По словам Данниган, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию."Сила народа" задала вопрос послу, почему же сами США с каждым годом углубляют экономические отношения с Китаем, который, по ее словам, финансирует Россию. Также "Сила народа" поинтересовалась, почему Евросоюз и отдельно страны ЕС углубляет экономические и политические контакты с Китаем.Авторы заявления подчеркнули, что годовой товарооборот между США и Китаем составляет 575 миллиардов долларов, а с 2017 года объем китайских инвестиций в экономику США в среднем превышает 35 миллиардов долларов в год. А торговый оборот ЕС с Китаем составляет 860 миллиардов долларов. "Почему вы думаете, что углубление отношений с Китаем принесет пользу США и ЕС, в то время как для нас это опасно? Дело в том, что уже давно вы смотрели на нашу страну как на несостоявшееся государство, и у вас сложилось неправильное представление о грузинском народе, как будто он не может отличить добро от зла, но, к счастью, это не так", - сказано в заявлении. Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ>>"Сила народа" отметила, что если Грузия разорвет экономические связи с Китаем, то сама и пострадает.Партия также назвала оскорбительной критику США из-за принятого в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", тогда как в самих Штатах такой закон действует уже 80 лет.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать этот закон, указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же продолжают настаивать на том, что прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа."Сила народа" подчеркнула, что сделает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии и улучшить экономическое положение, даже если это будет стоить пересмотра "стратегического партнерства" с США, которое написано только на бумаге и является брошенными на ветер словами.США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, "сила народа", единое национальное движение