https://sputnik-georgia.ru/20240620/ssha-otkazyvayut-v-vizakh-kazhdomu-vtoromu-grazhdaninu-gruzii-288512783.html

США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии

США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии

Sputnik Грузия

Меньше отказов было, к примеру, у граждан Сирии, Венесуэлы, России, Беларуси, Замбии, Китая и других стран 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T00:32+0400

2024-06-20T00:32+0400

2024-06-20T00:54+0400

грузия

новости

политика

сша

сирия

венесуэла

гурам мачарашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24544/95/245449546_586:955:2973:2298_1920x0_80_0_0_f5dd866ae15ec8e77c280df95e89047c.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. То, что каждому второму гражданину Грузии отказывают в визе США, противоречит тому, какими должны быть отношения между стратегическими партнерами, заявили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Отказ за 2023 фискальный год получили 49,23% обратившихся за туристической визой США граждан Грузии. Меньше отказов было, к примеру, у граждан Сирии (47,42%), Венесуэлы (34,88%), России (39,49%), Беларуси (32,8%), Замбии (32,36%), Китая (26,63%) и других стран. По его словам, с одной стороны, Грузия слышит от Госдепа о неких желаниях, что Грузия и США – стратегические партнеры, а с другой стороны – есть визовая статистика. "Граждане стран, у которых нет стратегических отношений с США, имеют более упрощенный режим визового обслуживания, чем граждане Грузии. Это указывает на двойные стандарты", – заявил Матикашвили.Депутат Рати Ионатамишвили отметил, что лепта Грузии в международные военные миссии не была должным образом оценена. "С одной стороны, у нас есть контрибуция в международные миссии, которая превышает даже лепту стран НАТО, а с другой стороны – показатель отказов нашим гражданам в предоставлении визы, который выше России и некоторых стран Африки", – заявил Ионатамишвили.Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ>>По его словам, граждане Грузии заслуживают более справедливых решений в их отношении."Нам доказывали, что Россия под санкциями и США и страны Евросоюза поддерживают грузинское общество, и их же исследования показали, что в визовом плане Российская Федерация и многие другие страны, за общение с которыми нам делают замечания, оказались впереди нас", – сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.По его словам, Грузии нужны партнерские отношения с США, а не вассальное отношение. Оппозиционный депутат Тина Бокучава напомнила об инициированном в Конгрессе США законопроекте MEGOBARI, в котором говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>"Мы видели, как в виде акта Мегобари США предложили грузинскому народу множество благ, в том числе безвизовое сообщение", – сказала депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence). С английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову მეგობარი, что переводится как "друг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

сирия

венесуэла

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, сирия, венесуэла, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение