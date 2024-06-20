https://sputnik-georgia.ru/20240620/ssha-otkazyvayut-v-vizakh-kazhdomu-vtoromu-grazhdaninu-gruzii-288512783.html
США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии
США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии
Sputnik Грузия
Меньше отказов было, к примеру, у граждан Сирии, Венесуэлы, России, Беларуси, Замбии, Китая и других стран 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T00:32+0400
2024-06-20T00:32+0400
2024-06-20T00:54+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. То, что каждому второму гражданину Грузии отказывают в визе США, противоречит тому, какими должны быть отношения между стратегическими партнерами, заявили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Отказ за 2023 фискальный год получили 49,23% обратившихся за туристической визой США граждан Грузии. Меньше отказов было, к примеру, у граждан Сирии (47,42%), Венесуэлы (34,88%), России (39,49%), Беларуси (32,8%), Замбии (32,36%), Китая (26,63%) и других стран. По его словам, с одной стороны, Грузия слышит от Госдепа о неких желаниях, что Грузия и США – стратегические партнеры, а с другой стороны – есть визовая статистика. "Граждане стран, у которых нет стратегических отношений с США, имеют более упрощенный режим визового обслуживания, чем граждане Грузии. Это указывает на двойные стандарты", – заявил Матикашвили.Депутат Рати Ионатамишвили отметил, что лепта Грузии в международные военные миссии не была должным образом оценена. "С одной стороны, у нас есть контрибуция в международные миссии, которая превышает даже лепту стран НАТО, а с другой стороны – показатель отказов нашим гражданам в предоставлении визы, который выше России и некоторых стран Африки", – заявил Ионатамишвили.Депутат: послу США следует посерьезнее воспринимать грузинский народ>>По его словам, граждане Грузии заслуживают более справедливых решений в их отношении."Нам доказывали, что Россия под санкциями и США и страны Евросоюза поддерживают грузинское общество, и их же исследования показали, что в визовом плане Российская Федерация и многие другие страны, за общение с которыми нам делают замечания, оказались впереди нас", – сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.По его словам, Грузии нужны партнерские отношения с США, а не вассальное отношение. Оппозиционный депутат Тина Бокучава напомнила об инициированном в Конгрессе США законопроекте MEGOBARI, в котором говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>"Мы видели, как в виде акта Мегобари США предложили грузинскому народу множество благ, в том числе безвизовое сообщение", – сказала депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence). С английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову მეგობარი, что переводится как "друг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, сирия, венесуэла, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
грузия, новости, политика, сша, сирия, венесуэла, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
США отказывают в визах каждому второму гражданину Грузии
00:32 20.06.2024 (обновлено: 00:54 20.06.2024)
Меньше отказов было, к примеру, у граждан Сирии, Венесуэлы, России, Беларуси, Замбии, Китая и других стран
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. То, что каждому второму гражданину Грузии отказывают в визе США, противоречит тому, какими должны быть отношения между стратегическими партнерами, заявили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Отказ за 2023 фискальный год получили 49,23% обратившихся за туристической визой США граждан Грузии. Меньше отказов было, к примеру, у граждан Сирии (47,42%), Венесуэлы (34,88%), России (39,49%), Беларуси (32,8%), Замбии (32,36%), Китая (26,63%) и других стран.
"Стратегические партнерские отношения подразумевают отношения, когда население страны стратегического партнера свободно, без ограничений передвигается в этих странах и это отношение отражается существующим между странами визовым режимом", – сказал депутат Давид Матикашвили.
По его словам, с одной стороны, Грузия слышит от Госдепа о неких желаниях, что Грузия и США – стратегические партнеры, а с другой стороны – есть визовая статистика.
"Граждане стран, у которых нет стратегических отношений с США, имеют более упрощенный режим визового обслуживания, чем граждане Грузии. Это указывает на двойные стандарты", – заявил Матикашвили.
Депутат Рати Ионатамишвили отметил, что лепта Грузии в международные военные миссии не была должным образом оценена.
"С одной стороны, у нас есть контрибуция в международные миссии, которая превышает даже лепту стран НАТО, а с другой стороны – показатель отказов нашим гражданам в предоставлении визы, который выше России и некоторых стран Африки", – заявил Ионатамишвили.
По его словам, граждане Грузии заслуживают более справедливых решений в их отношении.
"Нам доказывали, что Россия под санкциями и США и страны Евросоюза поддерживают грузинское общество, и их же исследования показали, что в визовом плане Российская Федерация и многие другие страны, за общение с которыми нам делают замечания, оказались впереди нас", – сказал депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
По его словам, Грузии нужны партнерские отношения с США, а не вассальное отношение.
Оппозиционный депутат Тина Бокучава напомнила об инициированном в Конгрессе США законопроекте MEGOBARI, в котором говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.
"Мы видели, как в виде акта Мегобари США предложили грузинскому народу множество благ, в том числе безвизовое сообщение", – сказала депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.
MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence). С английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову მეგობარი, что переводится как "друг".