https://sputnik-georgia.ru/20240620/vlasti-gruzii-prizvali-prodlit-srok-poshliny-na-vvozimuyu-muku-288508477.html

Власти Грузии призвали продлить срок пошлины на ввозимую муку

Власти Грузии призвали продлить срок пошлины на ввозимую муку

Sputnik Грузия

Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T09:48+0400

2024-06-20T09:48+0400

2024-06-20T09:48+0400

экономика

леван силагава

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зерно

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ассоциация производителей зерна и муки Грузии призвала правительство продлить временную пошлину на импорт муки для сохранения стабильной ситуации на грузинском рынке, заявил исполнительный директор Ассоциации Леван Силагава. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с 12 июня введена временная пошлина на импорт муки. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года. Срок действия продлевали уже два раза – сначала до 1 марта 2024 года, а второй раз до 1 сентября 2024 года. Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм. Грузию ждет хороший урожай пшеницы – эксперт>>Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. По словам Силагава, за этот период в бюджет Грузии поступило до 30 миллионов лари от сбора налога. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Подорожает ли хлеб в Грузии?>>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Цены на продовольствие в мире за май выросли – отчет FAO>>Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, леван силагава, новости, грузия, зерно