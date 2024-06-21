https://sputnik-georgia.ru/20240621/kobakhidze-poblagodaril-germaniyu-za--pomosch-v-razvitii-gosudarstvennosti-gruzii-288537724.html

Кобахидзе поблагодарил Германию за помощь в развитии государственности Грузии

Кобахидзе поблагодарил Германию за помощь в развитии государственности Грузии

Sputnik Грузия

Премьер назвал важную национальную задачу и главную мечту грузин 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T19:39+0400

2024-06-21T19:39+0400

2024-06-21T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия за 33 года со дня восстановления независимости прошла очень сложный пусть формирования государственности и в этом ей очень помогла Германия, заявил глава грузинского государства Ираклий Кобахидзе. Об этом премьер-министр заявил на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии в Берлине. На приеме присутствуют члены правительства, парламента, послы Грузии в Евросоюзе и США, представители грузинской диаспоры, а также представители Германии. Он отметил, что поддержка Грузии со стороны германского государства и германского народа была "более чем особенной". "Мы ощущали эту поддержку, помощь от Германии еще с 80-х годов, а после того, как Грузия восстановила государственную независимость, еще больше ощутили на себе пользу этой поддержки", – заявил Кобахидзе. Премьер поблагодарил Германию за то, что с 90-х годов прошлого столетия она внесла особую лепту в формирование и развитие государственности Грузии.Борьба за независимостьКобахидзе отметил, что он и представители его поколения хорошо помнят, как в 1980-е годы грузины боролись за восстановление государственной независимости.Он назвал символичным тот факт, что на мероприятии, посвященном восстановлению в 1991 году независимости Грузии, присутствует сын первого президента страны Звиада Гамсахурдия – Константин Гамсахурдия.При этом премьер-министр отметил, что борьба за независимость продолжается. "Последние четыре года были особенно сложными на пути развития нашей государственности. За эти четыре года мы более остро ощутили, насколько важен мир, насколько важна государственная независимость, суверенитет", – сказал Кобахидзе. По его словам, за эти четыре года стране пришлось перенести не одну сложную битву ради этого.Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>"И эта борьба в конечном счете была очень успешной. И я уверен, что мы и в будущем будем идти решительно в правильном направлении, вновь укрепим свою независимость, наш суверенитет и сохраним мир в нашей стране, что является необходимым условием развития Грузии", – заявил Кобахидзе. Он также назвал главную мечту Грузии. "У нас есть свои мечты, и, естественно, главная мечта – это объединение нашей страны... Символично и то, что об этом мы говорим в Германии. Как раз-таки Германия является символом того, как можно терпением объединить свою страну. Германия десятки лет терпеливо ждала объединения, и в конечном счете 1989 году эта мечта немцев исполнилась", – сказал Кобахидзе. Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Грузия, по его словам, придерживается той же политики. "У нас тоже политика стратегического терпения. И мы уверены, что благодаря нашей политике в конечном счете исполнение мечты грузин станет возможным и Грузия будет единым и целостным государством", – сказал Кобахидзе.Он также назвал национальную задачу Грузии. Днем ранее Кобахидзе сказал, что в отношениях Грузии и Евросоюза сегодня есть сложности и для их оздоровления требуется прагматичный подход со стороны ЕС.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Почему Франции можно, а Грузии нет? В "Грузинской мечте" отметили двойные стандарты>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня.Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" Евросоюз планирует решить на следующей неделе. 24 июня вопрос будет рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня – на самом высшем уровне, Евросоветом.Не исключено, что Евросоюз приостановит на полгода введенный в 2017 году безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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