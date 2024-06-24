https://sputnik-georgia.ru/20240624/evrosoyuz-ne-dolzhen-oshibitsya-naschet-gruzii---deputat-288571172.html

Евросоюз не должен ошибиться насчет Грузии – депутат

Евросоюз не должен ошибиться насчет Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Бочоришвили выразила надежду, что события, происходящие в Грузии и вокруг нее, будут правильно оценены в Люксембурге 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T17:00+0400

2024-06-24T17:00+0400

2024-06-24T17:27+0400

евросоюз

грузия - евросоюз

жозеп боррель

люксембург

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443072_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_e921faa54ad173925f3ca8801161b03a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Страны-члены Евросоюза на министериале в Люксембурге не должны повторить ошибку июня 2022 года, когда Грузии не предоставили статус страны-кандидата на вступление в ЕС, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня рассматривается на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода, сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. По словам депутата, трудно делать предварительные оценки, но в правящей партии ожидают, что вопросы, связанные с Грузией, будут обсуждаться гораздо более "трезво, чем раньше, когда озвучивались лишь политические заявления в разных интерпретациях". Двери Евросоюза закроются для Грузии – Боррель>>Что касается заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, то, по словам Бочоришвили, постановка вопросительных знаков там, где для этого нет оснований, не помогает отношениям Грузия–ЕС. По ее словам, заявка Грузии и курс Грузии к Евросоюзу – это решение, которое принималось не за один день. Грузинская власть изъявила твердую волю присоединиться к Европейскому Союзу, и эта воля основана на воле грузинского народа. Между тем, как заявил Боррель, если власти Грузии продолжат делать то, что делают сейчас, то двери в Евросоюз для Грузии закроются. Факт, что перспективы Грузии на пути в ЕС могут быть сокращены или упразднены, подчеркнул Боррель. По словам Борреля, под мерами подразумевается, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира или прекращение политических контактов на высоком уровне, а также рассмотрение вопроса о прекращении некоторой части финансовой поддержки, предоставляемой непосредственно правительству. Депутат: европейское общество ответило за несправедливые заявления в адрес Грузии>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

люксембург

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евросоюз, грузия - евросоюз, жозеп боррель, люксембург, политика, грузия, новости