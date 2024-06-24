https://sputnik-georgia.ru/20240624/v-gruzii-net-dovolnykh-rezultatami-obschego-obrazovaniya---ministr-288566589.html

Результаты школьного образования в Грузии никому не нравятся – министр

Результаты школьного образования в Грузии никому не нравятся – министр

Sputnik Грузия

Пересмотр зарплатной политики учителей должен привести к росту качества образования в стране 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T12:13+0400

2024-06-24T12:13+0400

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георгий амилахвари

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образование в грузии

министерство образования и науки грузии

система образования

учителя

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сегодня нет довольных результатами общего образования в государственных школах Грузии, заявил министр образования и науки страны Георгий Амилахвари. Правительство Грузии с 1 июля 2024 года вводит новую схему заработной платы для педагогов, согласно которой 70% от общего числа учителей в государственных школах страны будут получать на 500 лари (около 180 долларов) больше.И улучшить качество образования, по словам министра, невозможно, не повысив зарплату педагогам. "Мы не сможем этого сделать, если не дадим самым главным акторам справедливую заработную плату, независимо от их статуса", – добавил Амилахвари. Как формируется зарплата учителей в Грузии? Новые правила>>По словам министра, до 40 тысяч учителей – это 70% от общего числа педагогов со статусом в госшколах получат повышение зарплаты как минимум на 500 лари А несколько тысяч человек получат повышение в 600, 700 и 800 лари."Что касается оставшихся 30%, то 5-7 процентам увеличивается на 200 лари, остальные 20-25 процентам увеличиваются на 300-400 лари. За эти цифры я несу полную ответственность перед каждым преподавателем со статусом при распределении зарплаты", – сказал Амилахвари.Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер>>В Грузии работают 52 000 педагогов со статусом. Школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В данное время, в зависимости от статуса, зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий амилахвари, грузия, новости, общество, педагоги, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, система образования, учителя, школа