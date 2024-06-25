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Европейская интеграция глазами властей Грузии и ЕС - мнения расходятся

Европейская интеграция глазами властей Грузии и ЕС - мнения расходятся

Sputnik Грузия

Яблоком раздора является принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T01:34+0400

2024-06-25T01:34+0400

2024-06-25T01:34+0400

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мамука мдинарадзе

жозеп боррель

ираклий кобахидзе

грузия - евросоюз

евросоюз

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Власти Грузии продолжают утверждают, что закон "О прозрачности иностранного влияния" сближает страну с Евросоюзом, а высшее руководство ЕС и практически всех стран-членов настаивает на обратном. Яблоком раздора является принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настойчиво утверждают, что Грузия станет членом ЕС, и это произойдет в 2030 году. "Я уверен, что в 2023 году мы с большим удовольствием скажем, что солнце в Европе восходит сначала в Грузии", - заявил глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге. Он отметил, что культурно и ментально Грузия - часть Европы, и что все европейское основано на христианских и демократических ценностях. При этом Мдинарадзе подчеркнул, что именно при "Грузинской мечте" в Конституции появилась запись об интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Бочоришвили назвала безосновательными опасения Евросоюза касательно курса властей Грузии>>Депутат назвал "аферой века" кампанию против т. н. закона об "иноагентах", особенно утверждения оппозиции и неправительственных организаций о том, что это "российский закон". Он подчеркнул, что власти Грузии принимают решения не по чьей-то указке из-за рубежа, а самостоятельно. "Мы должны принадлежать себе", - отметил Мдинарадзе. Касательно перспектив Грузии на пути в ЕС, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в середине июня заявил, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС до принятия закона о прозрачности были равны нулю. Сейчас же шанс примерно 20-30%. Результат достигается там, где проявляется принципиальность, подчеркнул Кобахидзе. Между тем, в понедельник на встрече МИД стран ЕС обсуждалась возможность отмены финансовой помощи правительству Грузии из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" и распространяемой официальными лицами дезинформации о ЕС, сказал Боррель. В Евросоюзе обсудили "тревожные события" в Грузии – Боррель о предстоящих мерах>>Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Грузия не продвинется на пути евроинтеграции, если не сменит курс действий.В четверг, 27 июня, вслед за главами МИД стран ЕС вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого т. н. закона об "иноагентах" будет рассмотрен на самом высшем уровне - Евросоветом. Ранее посол ЕС в Грузии не исключил приостановления введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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