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Объявлен тендер на проектирование нового аэропорта в Грузии
Объявлен тендер на проектирование нового аэропорта в Грузии
Sputnik Грузия
Все авиационно-консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере, заявили в Объединении аэропортов Грузии 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Объявлен тендер на разработку генерального плана развития нового аэропорта в Вазиани, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Согласно информации Объединения, Азиатский банк развития (АБР) объявил тендер на разработку генплана развития нового международного аэропорта в Вазиани. По словам Каркашадзе, все авиационно-консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере. Глава Объединения отметил, что это первый случай, когда АБР и государственная компания поровну распределяют расходы на проведение тендера. Тендерный процесс будет проходить в два этапа.Строительство нового стадиона в Тбилиси: специальная комиссия обсудила план работ >>На первом этапе компаниям предоставляется двухнедельный срок для подачи соответствующих документов. Второй этап тендера предполагает получение подробных технических предложений от отобранных компаний на основе оценки первого этапа. В результате оценки будет определена компания-победитель тендера. Ориентировочный срок выявления победителя – июль 2024 года. Как пояснил Каркашадзе, Объединение провело ряд предварительных, технических и других исследований, связанных с развитием нового международного аэропорта в Тбилиси. АБР выразил готовность принять участие в процессе развития нового аэропорта в Тбилиси с целью содействия эффективному развитию транспортного сектора в рамках программы технической помощи АБР (TA) 6707-GEO. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани? >>Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), тбилиси, вазиани, аэропорт, аэропорт тбилиси
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), тбилиси, вазиани, аэропорт, аэропорт тбилиси
Объявлен тендер на проектирование нового аэропорта в Грузии
Все авиационно-консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере, заявили в Объединении аэропортов Грузии
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Объявлен тендер на разработку генерального плана развития нового аэропорта в Вазиани, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта.
"В ближайшее время у нас будет подробный генеральный план развития, который даст нам возможность начать строительство нового международного аэропорта", – цитирует Каркашадзе пресс-служба Объединения.
Согласно информации Объединения, Азиатский банк развития (АБР) объявил тендер на разработку генплана развития нового международного аэропорта в Вазиани.
По словам Каркашадзе, все авиационно-консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере. Глава Объединения отметил, что это первый случай, когда АБР и государственная компания поровну распределяют расходы на проведение тендера.
Тендерный процесс будет проходить в два этапа.
На первом этапе компаниям предоставляется двухнедельный срок для подачи соответствующих документов. Второй этап тендера предполагает получение подробных технических предложений от отобранных компаний на основе оценки первого этапа. В результате оценки будет определена компания-победитель тендера. Ориентировочный срок выявления победителя – июль 2024 года.
Как пояснил Каркашадзе, Объединение провело ряд предварительных, технических и других исследований, связанных с развитием нового международного аэропорта в Тбилиси.
"Мы подошли к этапу, когда необходим подробный, полноценный генеральный план развития. В сотрудничестве с АБР мы провели исследование рынка, провели предварительные встречи, в том числе онлайн-конференцию, в которой приняли участие около 35 крупнейших международных авиационных консалтинговых компаний. Интерес очень велик. Мы ожидаем, что будет довольно много заявок, из которых мы выберем лучшую компанию с наибольшим опытом", – заявил Каркашадзе.
АБР выразил готовность принять участие в процессе развития нового аэропорта в Тбилиси с целью содействия эффективному развитию транспортного сектора в рамках программы технической помощи АБР (TA) 6707-GEO.
Зачем нужен новый аэропорт
Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.