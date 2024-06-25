https://sputnik-georgia.ru/20240625/obyavlen-tender-na-proektirovanie-novogo-aeroporta-v-gruzii-288576906.html

Объявлен тендер на проектирование нового аэропорта в Грузии

Объявлен тендер на проектирование нового аэропорта в Грузии

Sputnik Грузия

Все авиационно-консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере, заявили в Объединении аэропортов Грузии 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T13:52+0400

2024-06-25T13:52+0400

2024-06-25T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Объявлен тендер на разработку генерального плана развития нового аэропорта в Вазиани, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Согласно информации Объединения, Азиатский банк развития (АБР) объявил тендер на разработку генплана развития нового международного аэропорта в Вазиани. По словам Каркашадзе, все авиационно-консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере. Глава Объединения отметил, что это первый случай, когда АБР и государственная компания поровну распределяют расходы на проведение тендера. Тендерный процесс будет проходить в два этапа.Строительство нового стадиона в Тбилиси: специальная комиссия обсудила план работ >>На первом этапе компаниям предоставляется двухнедельный срок для подачи соответствующих документов. Второй этап тендера предполагает получение подробных технических предложений от отобранных компаний на основе оценки первого этапа. В результате оценки будет определена компания-победитель тендера. Ориентировочный срок выявления победителя – июль 2024 года. Как пояснил Каркашадзе, Объединение провело ряд предварительных, технических и других исследований, связанных с развитием нового международного аэропорта в Тбилиси. АБР выразил готовность принять участие в процессе развития нового аэропорта в Тбилиси с целью содействия эффективному развитию транспортного сектора в рамках программы технической помощи АБР (TA) 6707-GEO. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани? >>Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), тбилиси, вазиани, аэропорт, аэропорт тбилиси