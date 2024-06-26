https://sputnik-georgia.ru/20240626/eto-proyavlenie-psevdoliberalnogo-fashizma--mdinaradze-zastupilsya-za-zazu-pachuliya-288618383.html

Это проявление псевдолиберального фашизма – Мдинарадзе заступился за Зазу Пачулия

Это проявление псевдолиберального фашизма – Мдинарадзе заступился за Зазу Пачулия

Sputnik Грузия

Капитана баскетбольной сборной Грузии обвинили в "молчании" во время акций протеста по закону об "иноагентах" 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T20:28+0400

2024-06-26T20:28+0400

2024-06-26T20:28+0400

законопроект об иноагентах

мамука мдинарадзе

заза пачулия

ника мелия

грузинская мечта - демократическая грузия

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политика

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Лица, которые не поддержали протесты против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, подверглись псевдолиберальному фашизму, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, комментируя нападки в адрес звезды NBA Зазы Пачулия. Один из лидеров партии "Ахали" ("Новая") Ника Мелия в эфире телекомпании "Пирвели" раскритиковал экс-звезду NBA (Национальная баскетбольная ассоциация США и Канады) и капитана баскетбольной сборной Грузии Зазу Пачулия за его "молчание" во время акций протеста по закону об "иноагентах". По словам Мелия, молчание столь успешных грузин, сделавших имя на Западе, обидно. По его словам, те, кто не выступил против закона об "иноагентах", стал объектом псевдолиберального фашизма со стороны людей, действующих по указаниям других стран и против своей родины. Против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии высказались многие публичные лица: актеры театра и кино, музыканты, спортсмены, дизайнеры. Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия>>В социальных сетях поддерживающие акции протеста пользователи настоятельно требовали от известных личностей зафиксировать свою позицию. Те, кто этого не сделал, подвергся буллингу, острой критике и оскорблениям. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В Евросоюзе обсудили "тревожные события" в Грузии – Боррель о предстоящих мерах>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, мамука мдинарадзе, заза пачулия, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, новости, грузия, политика