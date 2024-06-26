https://sputnik-georgia.ru/20240626/gruzinskaya-oppozitsiya-ischet-legitimnosti-ne-ot-naroda-a-ot-inostrantsev--deputat-288613284.html
Грузинская оппозиция ищет легитимности не от народа, а от иностранцев – депутат
Грузинская оппозиция ищет легитимности не от народа, а от иностранцев – депутат
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Чем больше оппоненты властей будут подписывать соглашений, подобных "Декларации единства оппозиции Грузии", тем больше народ... 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T16:01+0400
2024-06-26T16:01+0400
2024-06-26T16:19+0400
политика
грузия
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брюссель
гурам мачарашвили
саломе зурабишвили
георгий вашадзе
единое национальное движение
"сила народа"
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Чем больше оппоненты властей будут подписывать соглашений, подобных "Декларации единства оппозиции Грузии", тем больше народ убедится в том, что оппозиционеров волнуют не избиратели, а зарубежные акторы, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Под декларацией в Брюсселе подписались "Единое национальное движение", основанные бывшими ее членами партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали", а также партия основателей банка TBC "Лело для Грузии". Подписав декларацию, они договорились до 8 июля найти "самую эффективную конфигурацию единства" для достижения лучших результатов на выборах. Депутат считает, что о единстве оппозиции не может быть и речи.По его словам, все видели, как единство партий Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели", Елене Хоштария "Дроа" и Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" всего за неделю лопнуло как мыльный пузырь. А основатели партии "Ахали" – экс-глава "Нацдвижения" Ника Мелия и экс-министр юстиции, основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия – не смогли поделить лидерство между собой, в результате чего у партии сейчас два сопредседателя, сказал Мачарашвили."О каком единстве и коалиционном правительстве они говорят? В это уже никто не верит. Эти спектакли подписывают то в Брюсселе, то у Саломе Зурабишвили (президент Грузии – ред.)", – отметил Мачарашвили. Выполнение советов Венецианской комиссии вгонит ЦИК Грузии в кризис – глава парламента>>В "Декларации единства оппозиции Грузии" написано, что подписавшие ее объединяются вокруг "Грузинской хартии", предложенной президентом в конце мая.Подписавшие Хартию оппозиционеры согласились взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах, и досрочные выборы. В Хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. "Все это организовывают хозяева радикальной оппозиции, иностранцы. Без них оппозиция не может составить никакую конфигурацию, и сейчас именно это и происходит", – заявил Мачарашвили. Партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации оппозиции о единстве>>"Сила народа" и правящая "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Зурабишвили же, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", по словам лидеров правящей партии, теперь является неотъемлемой частью оппозиции. Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , георгий вашадзе, единое национальное движение, "сила народа"
политика, грузия, новости, брюссель, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , георгий вашадзе, единое национальное движение, "сила народа"
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Чем больше оппоненты властей будут подписывать соглашений, подобных "Декларации единства оппозиции Грузии", тем больше народ убедится в том, что оппозиционеров волнуют не избиратели, а зарубежные акторы, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Под декларацией в Брюсселе подписались "Единое национальное движение", основанные бывшими ее членами партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали", а также партия основателей банка TBC "Лело для Грузии". Подписав декларацию, они договорились до 8 июля найти "самую эффективную конфигурацию единства" для достижения лучших результатов на выборах.
"Чем больше будет т. н. соглашений подобного рода и нотариальных подтверждений за рубежом, грузинский народ еще больше поймет, что оппозиция ищет легитимности не от народа, а от иностранцев", – заявил Мачарашвили.
Депутат считает, что о единстве оппозиции не может быть и речи.
По его словам, все видели, как единство партий Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели", Елене Хоштария "Дроа" и Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы" всего за неделю лопнуло как мыльный пузырь.
А основатели партии "Ахали" – экс-глава "Нацдвижения" Ника Мелия и экс-министр юстиции, основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия – не смогли поделить лидерство между собой, в результате чего у партии сейчас два сопредседателя, сказал Мачарашвили.
"О каком единстве и коалиционном правительстве они говорят? В это уже никто не верит. Эти спектакли подписывают то в Брюсселе, то у Саломе Зурабишвили (президент Грузии – ред.)", – отметил Мачарашвили.
В "Декларации единства оппозиции Грузии" написано, что подписавшие ее объединяются вокруг "Грузинской хартии", предложенной президентом в конце мая.
Подписавшие Хартию оппозиционеры согласились взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах, и досрочные выборы. В Хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.
"Все это организовывают хозяева радикальной оппозиции, иностранцы. Без них оппозиция не может составить никакую конфигурацию, и сейчас именно это и происходит", – заявил Мачарашвили.
"Сила народа" и правящая "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Зурабишвили же, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", по словам лидеров правящей партии, теперь является неотъемлемой частью оппозиции.
Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".