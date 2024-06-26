https://sputnik-georgia.ru/20240626/kogo-trener-sbornoy-portugalii-schitaet-samymi-talantlivymi-gruzinskimi-futbolistami-288613971.html

Кого тренер сборной Португалии считает самыми талантливыми грузинскими футболистами?

Кого тренер сборной Португалии считает самыми талантливыми грузинскими футболистами?

Sputnik Грузия

Сборная Грузии очень хорошая команда и в ней много талантливых игроков, считает Роберто Мартинес 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T16:59+0400

2024-06-26T16:59+0400

2024-06-26T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии конца 90-х Георгий Кинкладзе, сегодняшние лидеры национальной команды вингер Хвича Кварацхелия и вратарь Георгий Мамардашвили – невероятно хорошие футболисты, сказал тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес, говоря о звездах грузинского футбола на предматчевой пресс-конференции. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Для выхода в плей-офф Евро Грузии необходима победа. Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс". Особую славу Кинкладзе приобрел играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба.Никакой политики – тренер сборной Грузии объяснил свое решение по Буду Зивзивадзе>> Гол Хвичи Кварацхелия в составе "Наполи", забитый в ворота "Аталанты" и признанный лучшим голом года серии А в 2023 году, до сих пор сравнивают с голом Кинкладзе в ворота "Саутгемптона". По словам тренера сборной Португалии, сборная Грузии – очень хорошая команда, в которой много талантливых игроков. Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура. По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов. Это будет непростая игра – португалец Жоау Фелиш о матче с Грузией>>Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, чехия, турция, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе, вилли саньоль, германия, футбол, чемпионат европы