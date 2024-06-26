https://sputnik-georgia.ru/20240626/kogo-trener-sbornoy-portugalii-schitaet-samymi-talantlivymi-gruzinskimi-futbolistami-288613971.html
Кого тренер сборной Португалии считает самыми талантливыми грузинскими футболистами?
Кого тренер сборной Португалии считает самыми талантливыми грузинскими футболистами?
Sputnik Грузия
Сборная Грузии очень хорошая команда и в ней много талантливых игроков, считает Роберто Мартинес 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии конца 90-х Георгий Кинкладзе, сегодняшние лидеры национальной команды вингер Хвича Кварацхелия и вратарь Георгий Мамардашвили – невероятно хорошие футболисты, сказал тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес, говоря о звездах грузинского футбола на предматчевой пресс-конференции. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Для выхода в плей-офф Евро Грузии необходима победа. Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс". Особую славу Кинкладзе приобрел играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба.Никакой политики – тренер сборной Грузии объяснил свое решение по Буду Зивзивадзе>> Гол Хвичи Кварацхелия в составе "Наполи", забитый в ворота "Аталанты" и признанный лучшим голом года серии А в 2023 году, до сих пор сравнивают с голом Кинкладзе в ворота "Саутгемптона". По словам тренера сборной Португалии, сборная Грузии – очень хорошая команда, в которой много талантливых игроков. Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура. По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов. Это будет непростая игра – португалец Жоау Фелиш о матче с Грузией>>Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, чехия, турция, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе, вилли саньоль, германия, футбол, чемпионат европы
спорт, грузия, новости, португалия, чехия, турция, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе, вилли саньоль, германия, футбол, чемпионат европы
Кого тренер сборной Португалии считает самыми талантливыми грузинскими футболистами?
Сборная Грузии очень хорошая команда и в ней много талантливых игроков, считает Роберто Мартинес
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии конца 90-х Георгий Кинкладзе, сегодняшние лидеры национальной команды вингер Хвича Кварацхелия и вратарь Георгий Мамардашвили – невероятно хорошие футболисты, сказал тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес, говоря о звездах грузинского футбола на предматчевой пресс-конференции.
В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Для выхода в плей-офф Евро Грузии необходима победа.
"Я помню Георгия Кинкладзе, он был невероятно хорошим футболистом, художником, настоящим артистом. Он показывал менталитет грузинского футбола. Есть еще несколько таких, как он. Например, Хвича Кварацхелия, он способен разрушить линию защиты команды противника. Также вратарь Георгий Мамардашвили, который уже три года играет в Валенсии на самом высоком уровне", – сказал Мартинес.
Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс".
Особую славу Кинкладзе приобрел играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба.
Гол Хвичи Кварацхелия в составе "Наполи", забитый в ворота "Аталанты" и признанный лучшим голом года серии А в 2023 году, до сих пор сравнивают с голом Кинкладзе в ворота "Саутгемптона".
По словам тренера сборной Португалии, сборная Грузии – очень хорошая команда, в которой много талантливых игроков.
"Вилли Саньоль (французский тренер сборной Грузии – прим. ред.) проделал очень большую работу. Им просто не повезло, иначе бы после двух туров у них было бы больше очков", – сказал Мартинес.
Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура.
По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.