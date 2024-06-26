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Новые правила работы моряков будут задействованы в Грузии с 1 июля
Новые правила работы моряков будут задействованы в Грузии с 1 июля
Sputnik Грузия
Сегодня Грузия является достойным членом международного морского сообщества, заявил первый вице-премьер Грузии 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T11:58+0400
2024-06-26T11:58+0400
2024-06-26T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Обновленный закон "О труде моряков", который регулирует вопросы трудоустройства моряков, в том числе связанные с зарплатой и графиком работы, вступит в Грузии в силу 1 июля 2024 года.При этом закон не коснется судов, плавающих во внутренних водах, в зонах действия портовой системы, рыболовных судов, деревянных кораблей и государственных судов, не используемых для коммерческих целей. По словам первого вице-премьера, министра экономики Грузии Левана Давиташвили, новый закон создаст новую реальность для грузинских моряков и повысит конкуренцию на рынке. Согласно вступающему в силу закону, на судах будет обязательно заключение трудового контракта, в котором будут прописаны вопросы как отдыха и отпуска моряков, часы вахты, так и вопрос ответственности за оказание медицинской помощи, выплат заработной платы и других аспектов трудоустройства. По закону трудоустройство моряков на судно, плавающее под грузинским флагом, возможно с 16 лет, однако до 18 лет такие моряки не смогут выполнять сверхурочную работу и работать в ночную смену. Кроме того, один раз в два года моряки должны будут проходить плановые медицинские проверки, и без них они не должны допускаться на судно. Ваша роль уникальна – премьер Грузии поздравил моряков с профессиональным праздником>>В законе отдельно регулируется трудоустройство судовых поваров, согласно которому они должны сдать специальный экзамен после прохождения курса обучения и проплавать на судне до назначения не менее полугода. А вот судовладелец, ответственный за грузинское судно, должен обеспечить для судна наличие такой финансовой гарантии, которая будет достаточной для выплаты компенсации любому моряку в случае производственной травмы, болезни или смерти или длительной утраты трудоспособности в результате опасности. Кроме того, Агентство морского транспорта будет выдавать судну, плавающему под государственным флагом Грузии, морской трудовой сертификат. Морской трудовой сертификат выдается в результате проведения инспектирования судна и подтверждает, что условия проживания и труда на судне соответствуют требованиям законодательства Грузии и международной конвенции. Также новый закон предоставляет возможность гражданам Грузии, плавающим на корабле под флагом Грузии, получать дальнейшее образование. По словам министра, сегодня можно смело сказать, что Грузия является достойным членом международного морского сообщества.Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сегодня количество грузинских моряков на судах, плавающих под флагом нашей страны и 74 других государств мира, превышает 18 тысяч, и с каждым годом это число увеличивается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, леван давиташвили, агентство морского транспорта, батуми
грузия, новости, общество, леван давиташвили, агентство морского транспорта, батуми
Новые правила работы моряков будут задействованы в Грузии с 1 июля
Сегодня Грузия является достойным членом международного морского сообщества, заявил первый вице-премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Обновленный закон "О труде моряков", который регулирует вопросы трудоустройства моряков, в том числе связанные с зарплатой и графиком работы, вступит в Грузии в силу 1 июля 2024 года.
При этом закон не коснется судов, плавающих во внутренних водах, в зонах действия портовой системы, рыболовных судов, деревянных кораблей и государственных судов, не используемых для коммерческих целей.
По словам первого вице-премьера, министра экономики Грузии Левана Давиташвили, новый закон создаст новую реальность для грузинских моряков и повысит конкуренцию на рынке.
"С 1 июля в силу вступает закон "О труде моряков", который создаст новую реальность для грузинских моряков и компаний по трудоустройству. Мы ожидаем, что этот процесс будет успешным, увеличит конкуренцию на рынке и значительно повысит показатель трудоустройства моряков", – сказал Давиташвили на мероприятии в Батуми, посвященном Международному дню моряка.
Согласно вступающему в силу закону, на судах будет обязательно заключение трудового контракта, в котором будут прописаны вопросы как отдыха и отпуска моряков, часы вахты, так и вопрос ответственности за оказание медицинской помощи, выплат заработной платы и других аспектов трудоустройства.
По закону трудоустройство моряков на судно, плавающее под грузинским флагом, возможно с 16 лет, однако до 18 лет такие моряки не смогут выполнять сверхурочную работу и работать в ночную смену.
Кроме того, один раз в два года моряки должны будут проходить плановые медицинские проверки, и без них они не должны допускаться на судно.
В законе отдельно регулируется трудоустройство судовых поваров, согласно которому они должны сдать специальный экзамен после прохождения курса обучения и проплавать на судне до назначения не менее полугода.
А вот судовладелец, ответственный за грузинское судно, должен обеспечить для судна наличие такой финансовой гарантии, которая будет достаточной для выплаты компенсации любому моряку в случае производственной травмы, болезни или смерти или длительной утраты трудоспособности в результате опасности.
Кроме того, Агентство морского транспорта будет выдавать судну, плавающему под государственным флагом Грузии, морской трудовой сертификат.
Морской трудовой сертификат выдается в результате проведения инспектирования судна и подтверждает, что условия проживания и труда на судне соответствуют требованиям законодательства Грузии и международной конвенции.
Также новый закон предоставляет возможность гражданам Грузии, плавающим на корабле под флагом Грузии, получать дальнейшее образование.
"Значение высококвалифицированных кадров возрастает с каждым днем, и поэтому поддержка морского образования и профессиональной подготовки была и остается приоритетным направлением для Грузии, потому что именно высокопрофессиональные люди создают успех в любой сфере и, конечно же, в морской сфере", – сказал Давиташвили.
По словам министра, сегодня можно смело сказать, что Грузия является достойным членом международного морского сообщества.
Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сегодня количество грузинских моряков на судах, плавающих под флагом нашей страны и 74 других государств мира, превышает 18 тысяч, и с каждым годом это число увеличивается.