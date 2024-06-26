https://sputnik-georgia.ru/20240626/posledniy-shans-na-evro-2024-kak-gruziya-gotova-k-matchu-s-portugaliey-288598003.html

Последний шанс на Евро-2024: как Грузия готова к матчу с Португалией

Последний шанс на Евро-2024: как Грузия готова к матчу с Португалией

Sputnik Грузия

В среду 26 июня в 23:00 (тбс) пройдёт решающий матч для сборной Грузии на чемпионате Европы 2024, в соперниках сборная Португалии 26.06.2024, Sputnik Грузия

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Сборная Грузии после двух проведенных туров на Евро-2024 имеет в своем активе одно набранное очко, что вынуждает команду играть на победу против португальцев. Грузины провели две разные по сценарию и качеству игры против Турции и Чехии. В первом матче немного везения не хватило для ничьи, еще и пропустили обидный гол в концовке встречи в пустые ворота. В противостоянии с чешскими футболистами, наоборот, лишь великолепная игра Георгия Мамардашвили и реализованный Георгием Микаутадзе пенальти помогли команде набрать исторические дебютные очки на чемпионате Европы. Грузия на Евро-2024 – Китеишвили сыграет в матче против Португалии >>Все игроки тренируются в общей группе и готовы помочь сборной Грузии пробиться в плей-офф. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене и рассказал о матче третьего тура Евро-2024. Сборная Португалии досрочно вышла из группы с 1-го места, победив Чехию (2:1) и Турцию (3:0). Подопечные Роберто Мартинеса демонстрируют прекрасную игру, создают множество голевых моментов, команду заслуженно считают одним из главных фаворитов всего турнира. Уверен, что многие лидеры сборной Португалии получат отдых в предстоящей игре, что, конечно, будет пусть и небольшим, но всё же плюсом для сборной Грузии. Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили >>В любом случае нас ждет сложнейший поединок с соперником высочайшего класса, лишь вера в себя, в своих партнеров, в свою страну и, конечно же, футбольная удача позволят сборной Грузии победить. Верим до конца! До сегодняшнего дня сборные Грузии и Португалии встречались всего один раз – в 2008 году в товарищеском матче португальцы победили с счетом 2:0. В рейтинге ФИФА сборная Португалии находится на шестом месте, Грузия – на 74 месте. Во второй игре группы F 26 июня в 23:00 встретятся сборные Чехии и Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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