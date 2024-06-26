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Уровень опасности высокий! Погода в Грузии резко ухудшится
Уровень опасности высокий! Погода в Грузии резко ухудшится
Sputnik Грузия
Сильный ветер, по прогнозу синоптиков, ожидается по всей Грузии 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшение погоды на территории Грузии в среду: ожидается сильный ветер, из-за осадков высокий уровень опасности возникновения оползневых процессов.По информации Агентства окружающей среды, проливные дожди с грозами и, возможно, град ожидаются в Аджарии, в регионах Гурия, Самегрело - Земо-Сванети, Имерети, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети и Самцхе-Джавахети. Ветер сорвал часть крыши с Алавердского собора XI века в Кахети>>На большей части территории Грузии днем будет дуть сильный ветер западного направления. Временами сильный ветер ожидается и в восточной части страны, в том числе в столице – Тбилиси. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, наводнениям на малых реках, а в высокогорных и горных зонах могут быть активированы оползни и селевые процессы – уровень опасности высокий, отмечают в агентстве. Накануне сильный ветер повредил крышу Алавердского собора XI века в одноименном монастырском комплексе в Кахети. В результате сильного ветра были с корнем вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с жилых домов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, непогода в грузии
погода, грузия, новости, непогода в грузии
Уровень опасности высокий! Погода в Грузии резко ухудшится
10:49 26.06.2024 (обновлено: 12:00 26.06.2024)
Сильный ветер, по прогнозу синоптиков, ожидается по всей Грузии
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшение погоды на территории Грузии в среду: ожидается сильный ветер, из-за осадков высокий уровень опасности возникновения оползневых процессов.
По информации Агентства окружающей среды, проливные дожди с грозами и, возможно, град ожидаются в Аджарии, в регионах Гурия, Самегрело - Земо-Сванети, Имерети, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети и Самцхе-Джавахети.
На большей части территории Грузии днем будет дуть сильный ветер западного направления. Временами сильный ветер ожидается и в восточной части страны, в том числе в столице – Тбилиси.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, наводнениям на малых реках, а в высокогорных и горных зонах могут быть активированы оползни и селевые процессы – уровень опасности высокий, отмечают в агентстве.
Накануне сильный ветер повредил крышу Алавердского собора XI века в одноименном монастырском комплексе в Кахети. В результате сильного ветра были с корнем вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с жилых домов.