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Микаутадзе обещает порадовать болельщиков на матче с Испанией
Микаутадзе обещает порадовать болельщиков на матче с Испанией
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты встретятся со сборной Испании 30 июня 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в 1/8 финала Евро-2024 против команды Испании сделает все, чтобы порадовать грузинских болельщиков, сказал лучший форвард группового этапа континентального первенства, нападающий Георгий Микаутадзе после матча со сборной Португалии. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00. Центральный нападающий сборной Грузии забил в групповом этапе три гола по одному во всех трех играх: против сборной Турции, Чехии и Португалии. В последнем матче Микаутадзе не только реализовал пенальти, но и записал на свой счет голевую передачу. Грузинский футболист поблагодарил болельщиков за удивительную поддержку. Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный защитником Лукой Лочошвили. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!>>В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, португалия, испания
Микаутадзе обещает порадовать болельщиков на матче с Испанией
11:09 27.06.2024 (обновлено: 11:37 27.06.2024)
Грузинские футболисты встретятся со сборной Испании 30 июня
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в 1/8 финала Евро-2024 против команды Испании сделает все, чтобы порадовать грузинских болельщиков, сказал лучший форвард группового этапа континентального первенства, нападающий Георгий Микаутадзе после матча со сборной Португалии.
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.
"Я очень рад, что забил еще один гол, и мы выиграли у Португалии. В матче с Испанией мы сделаем все, чтобы наши болельщики были довольны", – сказал Микаутадзе.
Центральный нападающий сборной Грузии забил в групповом этапе три гола по одному во всех трех играх: против сборной Турции, Чехии и Португалии. В последнем матче Микаутадзе не только реализовал пенальти, но и записал на свой счет голевую передачу.
Грузинский футболист поблагодарил болельщиков за удивительную поддержку.
"Особенно я хотел бы поблагодарить всех людей, которые приехали в Германию", – сказал Микаутадзе.
Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный защитником Лукой Лочошвили.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся: