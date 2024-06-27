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Парламент Грузии преодолел вето на поправки, упрощающие принятие ЦИК решений
Парламент Грузии преодолел вето на поправки, упрощающие принятие ЦИК решений
Sputnik Грузия
Президент Грузии считает, что поправки дают "Грузинское мечте" возможность принимать решения без достижения консенсуса с оппозицией 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T14:12+0400
2024-06-27T14:12+0400
2024-06-27T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений. Ни один депутат не поддержал вето президента, в котором говорилось о неприемлемости принятия поправок. По мнению Зурабишвили, законопроект предполагает упразднение необходимости консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК, и у правящей партии "Грузинская мечта" появляется возможность практически однопартийно принимать решения.Первоначальную версию законопроекта поддержали 76 депутатов. Выполнение советов Венецианской комиссии вгонит ЦИК Грузии в кризис – глава парламента>>Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК. На том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов. Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней. Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , избирательный кодекс грузии, цик грузии, парламент грузии
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , избирательный кодекс грузии, цик грузии, парламент грузии
Парламент Грузии преодолел вето на поправки, упрощающие принятие ЦИК решений
14:12 27.06.2024 (обновлено: 14:16 27.06.2024)
Президент Грузии считает, что поправки дают "Грузинское мечте" возможность принимать решения без достижения консенсуса с оппозицией
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений.
Ни один депутат не поддержал вето президента, в котором говорилось о неприемлемости принятия поправок. По мнению Зурабишвили, законопроект предполагает упразднение необходимости консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК, и у правящей партии "Грузинская мечта" появляется возможность практически однопартийно принимать решения.
Первоначальную версию законопроекта поддержали 76 депутатов.
Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК. На том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов.
Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.
Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.
Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента Грузии.