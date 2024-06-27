https://sputnik-georgia.ru/20240627/vratarya-sbornoy-gruzii-proverili-na-doping-posle-sensatsionnogo-matcha-s-portugaliey-288649598.html

Вратаря сборной Грузии проверили на допинг после сенсационного матча с Португалией

Вратаря сборной Грузии проверили на допинг после сенсационного матча с Португалией

Sputnik Грузия

В матче против Португалии вратарь Георгий Мамардашвили спасал сборную Грузии по меньшей мере девять раз 27.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили, записавшего на свой счет 20 сейвов в групповом этапе Евро-2024, после матча с Португалией (2:0) проверили на допинг, написал нападающий Зурико Давиташвили в сети. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00. Мамардашвили был признан лучшим игроком матча Грузия - Чехия (1:1). Голкипер сборной Грузии записал на свой счет 11 сейвов. В матче против Португалии он спасал сборную Грузии по меньшей мере девять раз. Мамардашвили показал в групповом этапе Евро-2024 лучший результат среди голкиперов. Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!>>Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, испания