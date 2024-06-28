https://sputnik-georgia.ru/20240628/premer-gruzii-ssha-i-es-nuzhna-deoligarkhizatsiya-288693451.html

Премьер Грузии: США и ЕС нужна деолигархизация

Премьер Грузии: США и ЕС нужна деолигархизация

Sputnik Грузия

По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть... 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T21:59+0400

2024-06-28T21:59+0400

2024-06-28T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Евросоюз и США тоже нуждаются в деолигархизации, и правительство Грузии надеется, что процессы пойдут в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Между тем деолигархизации от Грузии ждет Евросоюз. Это одно из условий для перехода Грузии на следующий этап сближения с Евросоюзом – открытие переговоров о вступлении. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять новых условий.Он отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.Именно поэтому, по словам Кобахидзе, власти Грузии акцентировали внимание на "глобальной партии войны".По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Глава СГБ объяснил, что такое "глобальная партия войны">>"Чтобы не навредить репутации западных институтов в глазах грузинской общественности, мы говорили о "глобальной партии войны", что является правдой наряду со всем остальным", – сказал Кобахидзе.Он с сожалением отметил, что "глобальная партия войны" имеет серьезное влияние на официальные структуры "как в одном, так и в другом направлении".Нынешние отношения Грузии с Западом являются натянутыми. После того, как власти Грузии объявили, что не намерены вводить свои санкции против России, в их адрес все чаще стала слышна критика, сначала со стороны властей Украины и отдельных депутатов Европарламента, а после и представителей законодательной и исполнительной власти стран-членов ЕС. Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения.Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили, что страна строго соблюдает международные санкции. А те, кто настаивает на введении Грузией своих санкций против России, хотят разрушения грузинской экономики со всеми вытекающими последствиями. Эти же люди стремятся расшатать ситуацию в Грузии и втянуть ее в войну. О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, сша, евросоюз, грузия - евросоюз