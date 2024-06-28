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Премьер: именно "Грузинская мечта" добилась главных результатов на пути в ЕС
Премьер: именно "Грузинская мечта" добилась главных результатов на пути в ЕС
Sputnik Грузия
За последние 10 лет Грузия заключила с ЕС соглашения об ассоциации и о свободной торговле, получила безвиз и статус страны-кандидата 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T10:05+0400
2024-06-28T10:05+0400
2024-06-28T10:52+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузия получила главные конкретные результаты по сближению с Евросоюзом в условиях правления "Грузинской мечты", и продвижение вперед продолжится, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Он подчеркнул, что это очень конкретные, осязаемые шаги."Мы последовательно продолжаем продвигаться в направлении евроинтеграции, и я уверен, что к 2030 году Грузия станет страной-членом Евросоюза", – заявил Кобахидзе.Руководство Евросоюза настаивает на том, что после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" Грузия откатилась назад на пути евроинтеграции.За принятие закона, обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, с критикой на власти Грузии обрушился весь Запад.ЕС не следует поступать с Грузией так, как поступало с народом "Нацдвижение" – Мдинарадзе>>Единственная страна Евросоюза, поддерживающая Грузию в данном вопросе, является Венгрия. "В Грузии дела идут хорошо. Я имею в виду, что путь к членству в ЕС в порядке, правительство работает хорошо, экономика улучшается. Я думаю, вы на правильном пути", – сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам в четверг, перед саммитом Евросовета (ЕС).Вслед за главами МИД стран ЕС в четверг вопрос дальнейших отношений ЕС с Грузией с учетом принятого т. н. закона об "иноагентах" был рассмотрен на самом высшем уровне – Евросоветом.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, венгрия, ираклий кобахидзе, виктор орбан, евросоюз, грузия - евросоюз, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, венгрия, ираклий кобахидзе, виктор орбан, евросоюз, грузия - евросоюз, законопроект об иноагентах
Премьер: именно "Грузинская мечта" добилась главных результатов на пути в ЕС
10:05 28.06.2024 (обновлено: 10:52 28.06.2024)
За последние 10 лет Грузия заключила с ЕС соглашения об ассоциации и о свободной торговле, получила безвиз и статус страны-кандидата
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузия получила главные конкретные результаты по сближению с Евросоюзом в условиях правления "Грузинской мечты", и продвижение вперед продолжится, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
"На пути евроинтеграции у нас было четыре главных результата, и все четыре результата страна получила при власти "Грузинской мечты". Несмотря на то, что этот путь был сложным, переполнен многими сложностями, мы сумели и сделали конкретные шаги на пути евроинтеграции", – сказал Кобахидзе.
Он подчеркнул, что это очень конкретные, осязаемые шаги.
"Мы последовательно продолжаем продвигаться в направлении евроинтеграции, и я уверен, что к 2030 году Грузия станет страной-членом Евросоюза", – заявил Кобахидзе.
Руководство Евросоюза настаивает на том, что после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" Грузия откатилась назад на пути евроинтеграции.
За принятие закона, обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, с критикой на власти Грузии обрушился весь Запад.
Единственная страна Евросоюза, поддерживающая Грузию в данном вопросе, является Венгрия.
"В Грузии дела идут хорошо. Я имею в виду, что путь к членству в ЕС в порядке, правительство работает хорошо, экономика улучшается. Я думаю, вы на правильном пути", – сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам в четверг, перед саммитом Евросовета (ЕС).
Вслед за главами МИД стран ЕС в четверг вопрос дальнейших отношений ЕС с Грузией с учетом принятого т. н. закона об "иноагентах" был рассмотрен на самом высшем уровне – Евросоветом.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.