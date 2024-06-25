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ЕС не следует поступать с Грузией так, как поступало с народом "Нацдвижение" – Мдинарадзе

ЕС не следует поступать с Грузией так, как поступало с народом "Нацдвижение" – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Власти Грузии безосновательно обвиняют в том, что качество демократии в стране упало, сказал один из лидеров "Грузинской мечты" 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T15:01+0400

2024-06-25T15:01+0400

2024-06-25T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Бюрократам Евросоюза не стоит поступать с Грузией так, как поступала с народом партия "Единое национальное движение" будучи во власти, и наказывать за то, чего она не делала, сказал один из лидеров правящей партии, глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Яблоком раздора является принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США уже объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а Евросоюз планирует согласовать меры в отношении страны 27 июня. "Если бюрократия Евросоюза неправильно обвинит Грузию и ее власти в чем-то, что этот закон российский, из-за этого закона произошел откат демократии, потом санкции могут стать обычным явлением. Но проблема не в санкциях, а в обвинениях", – заявил Мдинарадзе. Он отметил неприемлемость утверждений, что принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" является "российским законом". Высшие должностные лица Евросоюза не могут не знать, что то, что в Канаде канадское, во Франции французское, в США десятки лет американское, в Грузии не может быть российским. Бочоришвили назвала безосновательными опасения Евросоюза касательно курса властей Грузии>>"Одно время говорили о визалиберализации (о возможном приостановлении – ред.), но потом поняли, что это не садится в пиар. Говорили, что статус кандидата (в ЕС – ред.) присвоили народу, то есть теперь уже не получится наказать народ, так что давайте теперь накажем высокопоставленных должностных лиц", – заявил Мдинарадзе. При этом он подчеркнул, что власти Грузии не ждут никаких наказаний ни в отношении Грузии, ни в отношении отдельных высокопоставленных должностных лиц. В понедельник на встрече МИД стран ЕС обсуждалась возможность отмены финансовой помощи правительству Грузии из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" и распространяемой официальными лицами дезинформации о ЕС, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Евросоюзе обсудили "тревожные события" в Грузии – Боррель о предстоящих мерах>>При этом, по словам Борреля, Евросоюз намерен увеличить помощь неправительственным организациям и СМИ, которых касается резонансный закон. В четверг, 27 июня, вслед за главами МИД стран ЕС вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого т. н. закона об "иноагентах" будет рассмотрен на самом высшем уровне – Евросоветом. Ранее посол ЕС в Грузии не исключил приостановления введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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