Роман писательницы из Грузии вошел в лонг-лист "Русской премии"
© Courtesy of Anastasia KhatiashviliКнига "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили
© Courtesy of Anastasia Khatiashvili
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Авторы, живущие за границей и пишущие на русском языке, смогут получить 1 миллион рублей
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Роман "Лучшее, чего у меня нет" грузинской писательницы и журналистки Анастасии Хатиашвили вошел в длинный список международного литературного конкурса "Русская премия" в номинации "Проза".
Единственная в своем роде российская награда для зарубежных авторов, пишущих на русском языке, международный литературный конкурс "Русская премия", объявил лонг-лист. В него вошли 52 произведения авторов из 20 стран мира: Австралии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Китая, Латвии, Молдовы, США, Таджикистана, Узбекистана и Японии.
Претендентов в номинации "Проза" 25, а за победу в номинации "Поэзия" поборются 27 авторов. Полный список претендентов доступен на сайте организаторов "Русской премии" Ассоциации союзов писателей и издателей России aspi-russia.ru.
© Courtesy of Anastasia KhatiashviliКнига "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили
Книга "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили
© Courtesy of Anastasia Khatiashvili
Конкурентами произведения грузинского автора в номинации "Проза" станут уже известные российскому читателю произведения и авторы: дебютный роман Хелены Побяржиной "Валсарб" из Беларуси, роман Даниэля Бергера "Кофе с перцем" из Киргизии, а также повесть Анны Зеньковой "С горячим приветом от Фёклы" из Беларуси.
Лауреатов определит жюри, в состав которого вошли:
поэт, переводчик, издатель Максим Амелин (председатель жюри),
прозаик, эссеист, преподаватель Татьяна Толстая,
поэт, прозаик, критик, переводчик Евгений Абдуллаев,
писатель, филолог Абузар Багиров,
поэт, эссеист, преподаватель Дмитрий Воденников,
писатель, историк, критик Сергей Беляков,
литературовед, доктор филологических наук, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Республики Беларусь Иван Саверченко,
критик, заместитель главного редактора журнала "Юность" Татьяна Соловьева.
Главный приз конкурса – награда и денежный приз в размере 1 миллион рублей. Призовых места три: два победителя в номинациях "Проза" и "Поэзия" получат по 1 миллиону рублей, а обладатели вторых и третьих мест – по 800 и 700 тысяч рублей.
Короткий список соискателей "Русской премии" объявят в августе 2024 года. Лауреатов конкурса назовут осенью на торжественной церемонии награждения в Москве 9 сентября.
"Лучшее, чего у меня нет"
Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" Хатиашвили "выстрелил" в 2021 году. Книга написана на русском и впервые была издана в электронном виде на платформе издательского сервиса Ridero 16 февраля 2021 года. В этом же месяце она вошла в рейтинг лучших книг февраля Ridero. В мае роман вышел в свет в печатном виде в Тбилиси.
"Лучшее, чего у меня нет" – это проникновенная история дружбы двух молодых людей из Грузии – Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизненные пути которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности.
В книге читатели могут не просто познакомиться с реалиями и культурой современной Грузии, но и найти ответы на вопросы: как не потерять любовь, жить осознанно, ценить все, что имеешь, а не грустить по тому, что не твое.
Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
В ноябре 2021 года презентация романа "Лучшее, чего у меня нет" Хатиашвили прошла в Москве. А в конце года книга вошла в лонг-лист российской литературной премии "Электронная буква 2021" в специальной номинации "Роман взросления".
В мае 2023 года роман был представлен в Санкт-Петербурге на международном медиафоруме "Диалог культур" и заинтересовал представителей издательства АСТ. Летом 2023 года психологический триллер "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили был переиздан в России в издательстве АСТ.
© photo: Sputnik / Stringer Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
© photo: Sputnik / Stringer
Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".
В августе 2023 года Анастасия Хатиашвили вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия" – автор попала в список лучших в категории "Малая проза" с англоязычным рассказом "Мой Версаль" (My Versailles).