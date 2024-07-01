https://sputnik-georgia.ru/20240701/roman-pisatelnitsy-iz-gruzii-voshel-v-long-list-russkoy-premii-288748434.html

Роман писательницы из Грузии вошел в лонг-лист "Русской премии"

Роман писательницы из Грузии вошел в лонг-лист "Русской премии"

Sputnik Грузия

Авторы, живущие за границей и пишущие на русском языке, смогут получить 1 миллион рублей 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T19:01+0400

2024-07-01T19:01+0400

2024-07-01T19:01+0400

анастасия хатиашвили

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Роман "Лучшее, чего у меня нет" грузинской писательницы и журналистки Анастасии Хатиашвили вошел в длинный список международного литературного конкурса "Русская премия" в номинации "Проза". Претендентов в номинации "Проза" 25, а за победу в номинации "Поэзия" поборются 27 авторов. Полный список претендентов доступен на сайте организаторов "Русской премии" Ассоциации союзов писателей и издателей России aspi-russia.ru. Конкурентами произведения грузинского автора в номинации "Проза" станут уже известные российскому читателю произведения и авторы: дебютный роман Хелены Побяржиной "Валсарб" из Беларуси, роман Даниэля Бергера "Кофе с перцем" из Киргизии, а также повесть Анны Зеньковой "С горячим приветом от Фёклы" из Беларуси.Лауреатов определит жюри, в состав которого вошли: Главный приз конкурса – награда и денежный приз в размере 1 миллион рублей. Призовых места три: два победителя в номинациях "Проза" и "Поэзия" получат по 1 миллиону рублей, а обладатели вторых и третьих мест – по 800 и 700 тысяч рублей. Писательница из Грузии вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия">> Короткий список соискателей "Русской премии" объявят в августе 2024 года. Лауреатов конкурса назовут осенью на торжественной церемонии награждения в Москве 9 сентября."Лучшее, чего у меня нет"Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" Хатиашвили "выстрелил" в 2021 году. Книга написана на русском и впервые была издана в электронном виде на платформе издательского сервиса Ridero 16 февраля 2021 года. В этом же месяце она вошла в рейтинг лучших книг февраля Ridero. В мае роман вышел в свет в печатном виде в Тбилиси. В книге читатели могут не просто познакомиться с реалиями и культурой современной Грузии, но и найти ответы на вопросы: как не потерять любовь, жить осознанно, ценить все, что имеешь, а не грустить по тому, что не твое. В ноябре 2021 года презентация романа "Лучшее, чего у меня нет" Хатиашвили прошла в Москве. А в конце года книга вошла в лонг-лист российской литературной премии "Электронная буква 2021" в специальной номинации "Роман взросления". Роман-триллер грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вышел в России>>В мае 2023 года роман был представлен в Санкт-Петербурге на международном медиафоруме "Диалог культур" и заинтересовал представителей издательства АСТ. Летом 2023 года психологический триллер "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили был переиздан в России в издательстве АСТ.Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году>> В августе 2023 года Анастасия Хатиашвили вышла в финал международного конкурса "Открытая Евразия" – автор попала в список лучших в категории "Малая проза" с англоязычным рассказом "Мой Версаль" (My Versailles).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анастасия хатиашвили, москва, новости, культура, россия, грузия, грузинская литература, литературный конкурс