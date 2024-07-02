https://sputnik-georgia.ru/20240702/muzha-ubiytsu-14-letney-shkolnitsy-iz-gruzii-prigovorili-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-288784359.html

"Мужа"-убийцу 14-летней школьницы из Грузии приговорили к бессрочному заключению

"Мужа"-убийцу 14-летней школьницы из Грузии приговорили к бессрочному заключению

Sputnik Грузия

По делу Айтадж Шахмаровой задержаны еще несколько человек, среди них мать и дядя жестоко убитой девушки 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T19:16+0400

2024-07-02T19:16+0400

2024-07-02T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Телавский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве 14-летней Айтадж Шахмаровой, ее "мужа" Асима Садыкова к бессрочному заключению, решение огласил судья Мамука Циклаури. Садыкову были предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: умышленное убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах, незаконное лишение свободы, проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Согласно материалам следствия, 14-летняя Айтадж Шахмарова была убита в селе Ламбало муниципалитета Сагареджо 6 октября 2023 года Асимом Садыковым, который за несколько месяцев до убийства похитил подростка с целью принудительного замужества. Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка >>На суде присутствовал отец Айтадж Шахмаровой. По его словам, судья принял справедливое решение. По делу Айтадж Шахмаровой задержаны еще несколько человек. Среди них мать и дядя жестоко убитой девушки. Их обвиняют в принуждении к браку и недонесении о преступлении. Детали дела Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя Айтадж Шахманова была похищена в целях брака. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил право на свободное передвижение. Несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки. Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставили подростка жить с похитителем. Убийство девочки в Грузии – еще два фигуранта дела останутся на время следствия в тюрьме >>На суде выяснилось, что мать сама выбрала для дочери мужа, а после того как той удалось сбежать от похитителя, она вернула ее "мужу" и скрыла факт "замужества" своей дочери от педагогов школы, где училась девочка. Что касается "мужа", обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска. На момент задержания ему было 28 лет. Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки >>Школьница была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам матери покойной, прежде чем убить, он избил ее, привязав к дереву. По информации прокуратуры, на теле девочки было обнаружено пять огнестрельных ранений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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