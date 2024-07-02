https://sputnik-georgia.ru/20240702/undp-stala-obektom-kritiki-za-podderzhku-oppozitsionnogo-meropriyatiya-v-gruzii-288787367.html
UNDP стала объектом критики за поддержку оппозиционного мероприятия в Грузии
UNDP стала объектом критики за поддержку оппозиционного мероприятия в Грузии
Sputnik Грузия
Депутат заявил о двойных стандартах со стороны Программы развития ООН в Грузии 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T21:18+0400
2024-07-02T21:18+0400
2024-07-02T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Программа развития ООН (UNDP) в Грузии стала объектом критики со стороны депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кадагишвили за оказание поддержки оппозиционной партии "Ахали" в проведении двухдневной рабочей встречи в Боржоми. О мероприятии в соцсети написала член партии Анна Гоголадзе и поблагодарила UNDP Georgia за поддержку. Встречу 29-30 июня провели женщины-члены партии из Западной Грузии и обсудили вопросы создания женской организации. В UNDP Georgia пояснили, что они много лет проводят для партий тренинги по усилению гендерного равенства и женщин.Он подчеркнул, что финансирование политических активностей на иностранные деньги в Грузии запрещено. "Та иностранная организация не уважает не только законодательство Грузии, но и законодательство своей страны, потому что в ее стране также запрещено финансирование каких-либо политических активностей на иностранные деньги и участие в них", – заявил Кадагишвили.Он назвал двойным стандартом, с одной стороны, игнорирование зарубежными акторами этого вопроса, а с другой – критику властей Грузии за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния"."Это двойной стандарт. Им ни по каким вопросам не лень делать заявления, но заявление они не делают по этому вопросу. Очевидно, почему они элементарно не хотят быть прозрачными. Хотят с нарушением своего же закона финансировать всякие революции и политические движения", – заявил Кадагишвили.Это, по его словам, негативно отразится на избирателях. В Грузии 26 октября должны пройти очередные парламентские выборы. "Программа развития ООН (UNDP) способствует достижению гендерного равенства на всех уровнях как в политике, так и экономике или социальной сфере. Для достижения этих важнейших приоритетов мы сотрудничаем с публичным, частным и гражданским секторами в Грузии", – говорится в сообщении UNDP Georgia. Папуашвили: партия "Европейская Грузия" незаконно финансируется из-за рубежа>>Тренинги по способствованию гендерному равенству проводятся регулярно с 2012 года. "Проведение тренингов никоим образом не подразумевает финансирование или другого вида поддержку политических партий. Их цель – увеличение участия женщин в политике и укрепление принципов равноправия", – сказано в сообщении. Ранее объектом критики со стороны "Грузинской мечты" стали американский Национальный демократический институт (NDI) и Финляндия.Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии>>При поддержке NDI женщины-депутаты парламента Грузии от оппозиции провели встречи с населением в регионах на тему вреда т. н. закона об "иноагентах". Финляндия же из своего госбюджета финансирует грузинское онлайн-издание "Табула", основателем которого является один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Тамар Черголеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, финляндия, политика, тамара черголеишвили, европейская грузия, ndi, программа развития оон (undp)
грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, финляндия, политика, тамара черголеишвили, европейская грузия, ndi, программа развития оон (undp)
UNDP стала объектом критики за поддержку оппозиционного мероприятия в Грузии
21:18 02.07.2024 (обновлено: 21:28 02.07.2024)
Депутат заявил о двойных стандартах со стороны Программы развития ООН в Грузии
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Программа развития ООН (UNDP) в Грузии стала объектом критики со стороны депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кадагишвили за оказание поддержки оппозиционной партии "Ахали" в проведении двухдневной рабочей встречи в Боржоми.
О мероприятии в соцсети написала член партии Анна Гоголадзе и поблагодарила UNDP Georgia за поддержку. Встречу 29-30 июня провели женщины-члены партии из Западной Грузии и обсудили вопросы создания женской организации. В UNDP Georgia пояснили, что они много лет проводят для партий тренинги по усилению гендерного равенства и женщин.
"Демонстративно хотят, чтобы демократия в Грузии была растоптана, то есть, чтобы политические процессы в Грузии велись на иностранные деньги", – сказал Кадагишвили.
Он подчеркнул, что финансирование политических активностей на иностранные деньги в Грузии запрещено.
"Та иностранная организация не уважает не только законодательство Грузии, но и законодательство своей страны, потому что в ее стране также запрещено финансирование каких-либо политических активностей на иностранные деньги и участие в них", – заявил Кадагишвили.
Он назвал двойным стандартом, с одной стороны, игнорирование зарубежными акторами этого вопроса, а с другой – критику властей Грузии за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Это двойной стандарт. Им ни по каким вопросам не лень делать заявления, но заявление они не делают по этому вопросу. Очевидно, почему они элементарно не хотят быть прозрачными. Хотят с нарушением своего же закона финансировать всякие революции и политические движения", – заявил Кадагишвили.
Это, по его словам, негативно отразится на избирателях. В Грузии 26 октября должны пройти очередные парламентские выборы.
"Программа развития ООН (UNDP) способствует достижению гендерного равенства на всех уровнях как в политике, так и экономике или социальной сфере. Для достижения этих важнейших приоритетов мы сотрудничаем с публичным, частным и гражданским секторами в Грузии", – говорится в сообщении UNDP Georgia.
Тренинги по способствованию гендерному равенству проводятся регулярно с 2012 года.
"Проведение тренингов никоим образом не подразумевает финансирование или другого вида поддержку политических партий. Их цель – увеличение участия женщин в политике и укрепление принципов равноправия", – сказано в сообщении.
Ранее объектом критики со стороны "Грузинской мечты" стали американский Национальный демократический институт (NDI) и Финляндия.
При поддержке NDI женщины-депутаты парламента Грузии от оппозиции провели встречи с населением в регионах на тему вреда т. н. закона об "иноагентах". Финляндия же из своего госбюджета финансирует грузинское онлайн-издание "Табула", основателем которого является один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Тамар Черголеишвили.