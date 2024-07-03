https://sputnik-georgia.ru/20240703/za-chto-luchshiy-bombardir-gruppovogo-etapa-evro-2024-izvinilsya-pered-bolelschikami-gruzii-288816955.html
За что лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 извинился перед болельщиками Грузии?
За что лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 извинился перед болельщиками Грузии?
Sputnik Грузия
По словам футболиста, всем сердцем и мыслями он был на площади Свободы в Тбилиси 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Лучший бомбардир группового этапа чемпионата Европы по футболу, центральный нападающий сборной Грузии Георгий (Жорж) Микаутадзе извинился перед грузинскими болельщиками за то, что не смог приехать в Тбилиси вместе с другими футболистами национальной команды.Футболистов сборной Грузии наградили орденами Чести – видео>> Геогий Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. После того, как сборная Грузии в 1/8 финала проиграла команде Испании 4:1 и выбыла с турнира, футболисты сборной вернулись в Тбилиси. Среди игроков на встрече с болельщиками на площади Свободы не было лишь Микаутадзе и нападающего Сабы Лобжанидзе. Последний вылетел к своему клубу в США. По словам футболиста, всем сердцем и мыслями он был на площади Свободы в Тбилиси, где накануне вечером чествовали игроков сборной и тренерский штаб. "Большое спасибо за все, большое спасибо всей Грузии", – написал футболист. Микаутадзе не называл точные причины, из-за которых ему пришлось вылететь во Францию, но, по словам вице-капитана сборной Ники Квеквескири, он собирается подписать контракт с новым клубом. На днях в СМИ появилась информация о том, что французский "Мец" выкупил Микаутадзе у амстердамского "Аякса". "Аякс" и "Мец" наконец-то договорились о трансфере Микаутадзе>>Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. Еще до начала чемпионата Европы по футболу в Германии в прессе стали активно обсуждать возможный переход Микаутадзе в "Монако". Микаутадзе, которому исполнилось 23 года, в четырех встречах Евро-2024 отличился тремя голами и одним голевым пасом. Он стал лучшим бомбардиром группового этапа. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ника квеквескири, тбилиси, франция, испания, новости, грузия, спорт, чемпионат европы, футбол, сборная, сборная грузии по футболу, георгий микаутадзе
ника квеквескири, тбилиси, франция, испания, новости, грузия, спорт, чемпионат европы, футбол, сборная, сборная грузии по футболу, георгий микаутадзе
За что лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 извинился перед болельщиками Грузии?
18:06 03.07.2024 (обновлено: 18:26 03.07.2024)
По словам футболиста, всем сердцем и мыслями он был на площади Свободы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Лучший бомбардир группового этапа чемпионата Европы по футболу, центральный нападающий сборной Грузии Георгий (Жорж) Микаутадзе извинился перед грузинскими болельщиками за то, что не смог приехать в Тбилиси вместе с другими футболистами национальной команды.
Геогий Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. После того, как сборная Грузии в 1/8 финала проиграла команде Испании 4:1 и выбыла с турнира, футболисты сборной вернулись в Тбилиси. Среди игроков на встрече с болельщиками на площади Свободы не было лишь Микаутадзе и нападающего Сабы Лобжанидзе. Последний вылетел к своему клубу в США.
"Хочу извиниться за то, что не был на торжественном мероприятии вместе со сборной. Поблагодарить вас мне помешали официальные обязательства", – написал Микатадзе в соцсети.
По словам футболиста, всем сердцем и мыслями он был на площади Свободы в Тбилиси, где накануне вечером чествовали игроков сборной и тренерский штаб. "Большое спасибо за все, большое спасибо всей Грузии", – написал футболист.
Микаутадзе не называл точные причины, из-за которых ему пришлось вылететь во Францию, но, по словам вице-капитана сборной Ники Квеквескири, он собирается подписать контракт с новым клубом.
На днях в СМИ появилась информация о том, что французский "Мец" выкупил Микаутадзе у амстердамского "Аякса".
Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды.
Еще до начала чемпионата Европы по футболу в Германии в прессе стали активно обсуждать возможный переход Микаутадзе в "Монако".
Микаутадзе, которому исполнилось 23 года, в четырех встречах Евро-2024 отличился тремя голами и одним голевым пасом. Он стал лучшим бомбардиром группового этапа.
Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год.