https://sputnik-georgia.ru/20240703/za-chto-luchshiy-bombardir-gruppovogo-etapa-evro-2024-izvinilsya-pered-bolelschikami-gruzii-288816955.html

За что лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 извинился перед болельщиками Грузии?

За что лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 извинился перед болельщиками Грузии?

Sputnik Грузия

По словам футболиста, всем сердцем и мыслями он был на площади Свободы в Тбилиси 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T18:06+0400

2024-07-03T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Лучший бомбардир группового этапа чемпионата Европы по футболу, центральный нападающий сборной Грузии Георгий (Жорж) Микаутадзе извинился перед грузинскими болельщиками за то, что не смог приехать в Тбилиси вместе с другими футболистами национальной команды.Футболистов сборной Грузии наградили орденами Чести – видео>> Геогий Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. После того, как сборная Грузии в 1/8 финала проиграла команде Испании 4:1 и выбыла с турнира, футболисты сборной вернулись в Тбилиси. Среди игроков на встрече с болельщиками на площади Свободы не было лишь Микаутадзе и нападающего Сабы Лобжанидзе. Последний вылетел к своему клубу в США. По словам футболиста, всем сердцем и мыслями он был на площади Свободы в Тбилиси, где накануне вечером чествовали игроков сборной и тренерский штаб. "Большое спасибо за все, большое спасибо всей Грузии", – написал футболист. Микаутадзе не называл точные причины, из-за которых ему пришлось вылететь во Францию, но, по словам вице-капитана сборной Ники Квеквескири, он собирается подписать контракт с новым клубом. На днях в СМИ появилась информация о том, что французский "Мец" выкупил Микаутадзе у амстердамского "Аякса". "Аякс" и "Мец" наконец-то договорились о трансфере Микаутадзе>>Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. Еще до начала чемпионата Европы по футболу в Германии в прессе стали активно обсуждать возможный переход Микаутадзе в "Монако". Микаутадзе, которому исполнилось 23 года, в четырех встречах Евро-2024 отличился тремя голами и одним голевым пасом. Он стал лучшим бомбардиром группового этапа. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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