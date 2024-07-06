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Глава Минобороны Грузии назвал решение Пентагона о переносе учений непонятным

Глава Минобороны Грузии назвал решение Пентагона о переносе учений непонятным

Sputnik Грузия

Международные учения — полезное мероприятие как для грузинских сил обороны, так и для сил США, считает министр 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T18:38+0400

2024-07-06T18:38+0400

2024-07-06T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Решение департамента обороны США о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) непонятно, заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. По заявлению Пентагона, США начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения "Достойный партнер" (Noble Partner), запланированные на 25 июля – 6 августа. Эти учения проводятся в Грузии с 2015 года и в них принимают участие военные из Грузии, США, стран НАТО и региона.По его словам, между оборонными ведомствами есть много форматов сотрудничества, которые продолжаются. Между тем, по словам министра, Грузия готовится к учениям Agile Spirit, запланированным в 2025 году. Пересмотр отношенийРешение отложить военные учения "Достойный партнер" Пентагон объяснил заявлениями властей Грузии."Решение отложить реализацию проекта "Достойный партнер" связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов и других западных стран в попытках заставить Грузию открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также в участии в двух попытках свержения правящей партии", - сказано в заявлении Пентагона.США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>Исходя из этого правительство США сочло, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии. Решение далось нелегко, пояснил Пентагон.Между тем США намерены продолжить сотрудничество с Силами обороны Грузии.Там же отмечено, что полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией начался с 30 мая.Уже 6 июня Госдеп США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей.Визовые ограничения, по данным Госдепа, коснулись членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Госдеп не стал называть имена. Кроме того, никто из официальных лиц в Грузии, на кого пало подозрение оппонентов властей, не подтвердил эту информацию.Грузия хочет перезагрузки отношений с США – премьер-министр Грузии>>США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.О необходимости перезагрузки отношений с США ранее заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он высказал предположение, что Штаты в ближайший год сделают шаги навстречу Грузии, которые "существенно оздоровят отношения".Борьба за выживаниеМногое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе.В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные, в том числе из США, неправительственные организации.Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста.Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции.В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури.Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер>>Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации.Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.Глобальная партия войныПосле начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, украина, тбилиси, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, келли дегнан, пентагон, нато