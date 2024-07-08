https://sputnik-georgia.ru/20240708/radikaly-v-gruzii-vsegda-budut-obrecheny-na-proval---zayavlenie-kaladze-288910736.html

Каладзе: радикалы в Грузии всегда будут обречены на провал

Каладзе: радикалы в Грузии всегда будут обречены на провал

Sputnik Грузия

В понедельник станет известно о формате сотрудничества шести оппозиционных партий 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T15:31+0400

2024-07-08T15:31+0400

2024-07-08T16:38+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

михаил саакашвили

ника гварамия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Действия "радикальной оппозиции" всегда будут обречены на провал, поэтому неважно объединится оппозиция перед выборами или нет, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. В понедельник станет известно о формате сотрудничества в преддверии парламентских выборов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" "Ахали" и "Лело для Грузии". Их в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".По его словам, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" трясет Грузию с тех пор, как перешла в оппозицию в конце 2012 года. "Нацдвижение", как и появившиеся из ее недр партии - "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали", пытается расколоть общество и устроить противостояние."Оппозиция пытается ввести общественность в заблуждение, будто у них появились новые политические лица, хотя эти люди забытые, старые лица, радикалы, появившиеся из недр "Национального движения", – сказал Каладзе. По его словам, в бывшую правящую партию входил не только экс-президент, заключенный Михаил Саакашвили, а также те люди, которые запомнились своими грязными поступками – лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия, лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия. Грузинские НПО показали свое лицо – депутат о новом политическом движении >>"Поэтому общество прекрасно знает, что как бы они ни объединялись, распались, "Грузинская мечта" имеет реальный шанс получить конституционное большинство на парламентских выборах", – сказал Каладзе. По его словам, не имеет значения, будут ли конкретные партии объединяться или разделяться на выборах. "Когда ты вредитель, радикал, общество всегда даст тебе надлежащий ответ", - заявил Каладзе.На сегодняшний день ни одна из партий, кроме "Стратегии Агмашенебели", официально не подтвердила своей готовности объединится с "Единым национальным движением". Грузия свободнее многих стран ЕС – Мдинарадзе>> Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день гарантированный шанс преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз сможет получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, ника гварамия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия