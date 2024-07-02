https://sputnik-georgia.ru/20240702/gruzinskie-npo-pokazali-svoe-litso--deputat-o-novom-politicheskom-dvizhenii-288783537.html

Грузинские НПО показали свое лицо – депутат о новом политическом движении

Грузинские НПО показали свое лицо – депутат о новом политическом движении

Sputnik Грузия

Снова подтвердилось, что донорские организации напрямую финансируют партии, заявил Гурам Мачарашвили 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T18:36+0400

2024-07-02T18:36+0400

2024-07-02T19:11+0400

политика

новости

грузия

гурам мачарашвили

"сила народа"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Основание нового политического движения "Площадь свободы" неправительственными организациями подтверждает, что они не выполняли свои обязанности и участвовали в политической деятельности, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили в эфире Первого канала. Представители неправительственного сектора 2 июля основали политическое движение "Площадь свободы". Как заявил в ходе презентации новой политической силы один из основателей Леван Цуцкиридзе, который является одним из организаторов акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, смена власти обязательно должна произойти на парламентских выборах 26 октября 2024 года. По словам Мачарашвили, политические партии финансируются донорскими организациями. В качестве примера он привел то, что Национальный демократический институт международных отношений (NDI) профинансировал женщин-депутатов парламента Грузии, посольство Финляндии оппозиционное информационное агентство "Табула" и партию "Европейская Грузия". Женщины-депутаты от оппозиции планируют провести встречи с населением в регионах, чтобы рассказать им о вреде принятого в Грузии закона об "иноагентах" и планах прозападной оппозиции после прихода к власти. Проект будет осуществлен при поддержке американского "Национально-демократического института" NDI и при финансировании правительства Великобритании. В правящей партии оценили это как неправомерное финансирование и вмешательство в политические процессы в Грузии. Между тем, по словам основателей "Площади свободы", организация состоит из беспартийных профессионалов, которые знают свое дело. Их цель – улучшить политическую обстановку в стране. Лидером новой политсилы является глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD, Eastern European Centre for Multiparty Democracy) Леван Цуцкиридзе.Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Грузия свободнее многих стран ЕС – Мдинарадзе>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах