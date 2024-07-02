https://sputnik-georgia.ru/20240702/gruzinskie-npo-pokazali-svoe-litso--deputat-o-novom-politicheskom-dvizhenii-288783537.html
Грузинские НПО показали свое лицо – депутат о новом политическом движении
Грузинские НПО показали свое лицо – депутат о новом политическом движении
Sputnik Грузия
Снова подтвердилось, что донорские организации напрямую финансируют партии, заявил Гурам Мачарашвили 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T18:36+0400
2024-07-02T18:36+0400
2024-07-02T19:11+0400
политика
новости
грузия
гурам мачарашвили
"сила народа"
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/10/286356003_0:68:1024:645_1920x0_80_0_0_2e59ab9e2dd3862dffcdcffdbb00d0b0.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Основание нового политического движения "Площадь свободы" неправительственными организациями подтверждает, что они не выполняли свои обязанности и участвовали в политической деятельности, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили в эфире Первого канала. Представители неправительственного сектора 2 июля основали политическое движение "Площадь свободы". Как заявил в ходе презентации новой политической силы один из основателей Леван Цуцкиридзе, который является одним из организаторов акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, смена власти обязательно должна произойти на парламентских выборах 26 октября 2024 года. По словам Мачарашвили, политические партии финансируются донорскими организациями. В качестве примера он привел то, что Национальный демократический институт международных отношений (NDI) профинансировал женщин-депутатов парламента Грузии, посольство Финляндии оппозиционное информационное агентство "Табула" и партию "Европейская Грузия". Женщины-депутаты от оппозиции планируют провести встречи с населением в регионах, чтобы рассказать им о вреде принятого в Грузии закона об "иноагентах" и планах прозападной оппозиции после прихода к власти. Проект будет осуществлен при поддержке американского "Национально-демократического института" NDI и при финансировании правительства Великобритании. В правящей партии оценили это как неправомерное финансирование и вмешательство в политические процессы в Грузии. Между тем, по словам основателей "Площади свободы", организация состоит из беспартийных профессионалов, которые знают свое дело. Их цель – улучшить политическую обстановку в стране. Лидером новой политсилы является глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD, Eastern European Centre for Multiparty Democracy) Леван Цуцкиридзе.Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Грузия свободнее многих стран ЕС – Мдинарадзе>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/10/286356003_70:61:899:683_1920x0_80_0_0_5d714b3c0a2177978ea6c23fed54d684.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Грузинские НПО показали свое лицо – депутат о новом политическом движении
18:36 02.07.2024 (обновлено: 19:11 02.07.2024)
Снова подтвердилось, что донорские организации напрямую финансируют партии, заявил Гурам Мачарашвили
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Основание нового политического движения "Площадь свободы" неправительственными организациями подтверждает, что они не выполняли свои обязанности и участвовали в политической деятельности, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили в эфире Первого канала.
Представители неправительственного сектора 2 июля основали политическое движение "Площадь свободы". Как заявил в ходе презентации новой политической силы один из основателей Леван Цуцкиридзе, который является одним из организаторов акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, смена власти обязательно должна произойти на парламентских выборах 26 октября 2024 года.
"Хорошо, что НПО показали свое лицо. Они и так были в политике и не выполняли функций неправительственных организаций, что уже будет подтверждено и юридически", - заявил Мачарашвили.
По словам Мачарашвили, политические партии финансируются донорскими организациями.
"Еще раз подтвердилось то, о чем мы говорили, что донорские организации напрямую финансируют партии", - сказал Мачарашвили.
В качестве примера он привел то, что Национальный демократический институт международных отношений (NDI) профинансировал женщин-депутатов парламента Грузии, посольство Финляндии оппозиционное информационное агентство "Табула" и партию "Европейская Грузия".
"НПО сказали: нет смысла скрывать, определимся и юридически. Общество осознало, что донорские организации, которые поддерживают оппозицию, не могут быть судьями", - заявил депутат.
Женщины-депутаты от оппозиции планируют провести встречи с населением в регионах, чтобы рассказать им о вреде принятого в Грузии закона об "иноагентах" и планах прозападной оппозиции после прихода к власти. Проект будет осуществлен при поддержке американского "Национально-демократического института" NDI и при финансировании правительства Великобритании.
В правящей партии оценили это как неправомерное финансирование и вмешательство в политические процессы в Грузии.
Между тем, по словам основателей "Площади свободы", организация состоит из беспартийных профессионалов, которые знают свое дело. Их цель – улучшить политическую обстановку в стране. Лидером новой политсилы является глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD, Eastern European Centre for Multiparty Democracy) Леван Цуцкиридзе.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.