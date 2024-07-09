CША отложили военные учения в Грузии, чтобы повлиять на выборы - Субари
16:02 09.07.2024 (обновлено: 16:23 09.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerСозар Субари. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© photo: Sputnik / Stringer
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США хотят, чтобы страной управляли покорные им марионетки, считает председатель партии "Сила народа"
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Основная цель, которую преследуют США, отложив военные учения "Достойный партнер" (Noble Partner) – оказать давление на намеченные в Грузии на октябрь парламентские выборы, заявил председатель партии "Сила народа" Созар Субари журналистам.
По заявлению Пентагона, США начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения "Достойный партнер" (Noble Partner), запланированные на 25 июля – 6 августа. Эти учения проводятся в Грузии с 2015 года, и в них принимают участие военные из Грузии, США, стран НАТО и региона.
"Основная цель переноса военных учений "Достойный партнер"(Noble Partner) – оказать давление на намеченные на октябрь выборы", - заявил Субари.
Учения "Достойный партнер" проводятся в Грузии с 2015 года и в них принимают участие военные из Грузии, США, стран НАТО и региона.
По его словам, этим решением был дан своего рода прямой посыл, что страной должны управлять покорные им марионетки.
"Отправлен прямой посыл – Грузией должны управлять покорные-марионетки, которые будут подчиняться каждому их приказу. Другого объяснения переносу учений нет", - заявил Субари.
Депутат уверен, что после убедительной победы на парламентских выборах, грузино-американское сотрудничество в военной сфере продолжится в обычном режиме.
По словам политика, среди стран-членов и не членов НАТО Грузия занимает четвертое место по отправке самого крупного контингента в миротворческую миссию в Афганистане.
"Все три страны Балтии, являющиеся членами НАТО и находящиеся по защитой "зонтика" НАТО, направили в общей сложности по одному взводу, в то время как на протяжении всей миссии у нас постоянно было более 800 военнослужащих", - сказал Субари.
В 2021 году грузинские военные покинули Афганистан, где участвовали в миротворческой миссии под руководством НАТО с 2004 года. С 2014 года контингент Сил обороны Грузии участвует в международной миссии под эгидой Евросоюза в Центральноафриканской Республике.
Как считает политик, если бы не такое участие Грузии в миссии, США потратили бы как минимум на 2 миллиарда долларов больше в финансовом плане.
При этом, по его словам, финансовые затраты, конечно, вторичны по сравнению с жертвами, которые принесли Грузия и грузинская армия, как в виде погибших воинов, так и людей, получивших серьезные ранения и оставшихся на всю жизнь лицами с ОВЗ.
"Мы принесли эту жертву ради нашего партнерства, и очень печально, что из-за отложенных военных учений, которые называются "Достойный партнер", с Грузией поступили так незаслуженно", - подчеркнул Субари.
По словам Субари, таким образом пытаются оказать давление на грузинских избирателей, чтобы они проголосовали на выборах за те партии, которые слепо ввяжутся в любую войну, которую потребуют их хозяева.
"В противном случае совершенно непонятна причина переноса совместных учений, когда учения проводятся в нашей соседней и дружественной Армении, которая до сих пор является членом ОДКБ. К сожалению, у нас есть много других примеров неравного обращения", - заявил Субари.
В качестве примера такого обращения с Грузией он привел Молдову, о которой часто говорят, что она опережает Грузию на пути вступления в Евросоюз.
"Молдова и сегодня является членом СНГ, имеет с этим пространством Соглашение о свободной торговле, а главное, в Конституции прямо написано, что она не станет членом какого-либо военного блока, что автоматически исключает членство в НАТО", - подчеркнул депутат.
По всем пунктам, которые отражают ценности Евросоюза – уровень коррупции, защита прав человека, прозрачность бюджета и многие другие аспекты, как и по любому международному рейтингу, Молдова отстает от Грузии в два-три раза, отметил Субари.
Полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией США начали с 30 мая.
Уже 6 июня Госдеп США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране, и членов их семей.
Визовые ограничения, по данным Госдепа, коснулись членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
Госдеп не стал называть имена. Кроме того, никто из официальных лиц в Грузии, на кого пало подозрение оппонентов властей, не подтвердил эту информацию.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
О необходимости перезагрузки отношений с США ранее заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он высказал предположение, что Штаты в ближайший год сделают шаги навстречу Грузии, которые "существенно оздоровят отношения".
Борьба за выживание
Многое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе.
В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные, в том числе из США, неправительственные организации.
Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).
Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста.
Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции.
В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури.
Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации.
Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.