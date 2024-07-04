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Грузия хочет перезагрузки отношений с США – премьер-министр Грузии

Грузия хочет перезагрузки отношений с США – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

В ближайший год мы можем увидеть такие встречные шаги со стороны США, которые существенно оздоровят отношения, что так необходимо обеим странам, считает... 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T14:53+0400

2024-07-04T14:53+0400

2024-07-04T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Отношения Грузии и США нуждаются в перезагрузке, и Грузия ждет шагов от США в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности, членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. При этом премьер-министр Грузии не стал конкретизировать, каких шагов ждут власти. "Я не хочу входить в конкретику, но, думаю, в ближайший год мы можем увидеть такие встречные шаги со стороны наших партнеров, которые существенно оздоровят отношения, что так необходимо обеим странам. Я верю в то, что это нужно как США, так и Грузии", – сказал Кобахидзе. Нынешние отношения Грузии с Западом являются натянутыми. После того, как власти Грузии объявили, что не намерены вводить свои санкции против России, в их адрес все чаще стала слышна критика сначала со стороны властей Украины и отдельных депутатов Европарламента, а после и представителей законодательной и исполнительной власти стран-членов ЕС. Глава парламента: санкции США против граждан Грузии - это несерьезно >>Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили, что страна строго соблюдает международные санкции. А те, кто настаивает на введении Грузией своих санкций против России, хотят разрушения грузинской экономики со всеми вытекающими последствиями. Эти же люди стремятся расшатать ситуацию в Грузии и втянуть ее в войну. Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Критика властей Грузии достигла апогея на фоне инициирования и принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, сша, украина, европарламент, нато