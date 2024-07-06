https://sputnik-georgia.ru/20240706/voennye-ne-dolzhny-stradat-ot-politresheniya-pentagona--eks-glava-minoborony-gruzii-288886498.html

Военные не должны страдать от политрешения Пентагона – экс-глава Минобороны Грузии

Военные не должны страдать от политрешения Пентагона – экс-глава Минобороны Грузии

Sputnik Грузия

Грузинские военнослужащие на протяжении десятков лет защищали не только страны-члены НАТО, но и мир во всем мире, напомнил экс-министр 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T17:30+0400

2024-07-06T17:30+0400

2024-07-06T18:22+0400

политика

грузия

новости

сша

украина

тбилиси

джуаншер бурчуладзе

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

пентагон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_0:80:1280:801_1920x0_80_0_0_fc49a025214d3046aec555374057ce94.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Военнослужащие не должны страдать от политических решений, заявил бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, комментируя заявление Пентагона. По заявлению Пентагона, США начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения "Достойный партнер" (Noble Partner), запланированные на 25 июля – 6 августа. Эти учения проводятся в Грузии с 2015 года и в них принимают участие военные из Грузии, США, стран НАТО и региона.Минобороны Грузии сожалеет о решении Пентагона отложить совместные учения>>"Нужно проводить красную линию, чтобы политическими решениями не наказывать наших военнослужащих", - сказал Бурчуладзе. Он попросил партнеров не забывать, что грузинские военные внесли свой вклад в установление мира. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в переносе учений власти Грузии. В ответ на заявление Зурабишвили депутат правящей партии Ираклий Кадагишвили отметил, что единственной "виной власти" является то, что она отказалась открывать второй фронт. По его словам, то, что закон "О прозрачности иностранного влияния" оказался "болезненным" для страны, говорит о том, что кто-то хочет достичь своих целей тайными деньгами в грузинской политике.Пересмотр отношений Решение отложить военные учения "Достойный партнер" Пентагон объяснил заявлениями властей Грузии. "Решение отложить реализацию проекта "Достойный партнер" связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов и других западных стран в попытках заставить Грузию открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также в участии в двух попытках свержения правящей партии", - сказано в заявлении Пентагона. США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>Исходя из этого правительство США сочло, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии. Решение далось нелегко, пояснил Пентагон. Между тем США намерены продолжить сотрудничество с Силами обороны Грузии. Там же отмечено, что полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией начался с 30 мая. Уже 6 июня Госдеп США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей. Визовые ограничения, по данным Госдепа, коснулись членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Госдеп не стал называть имена. Кроме того, никто из официальных лиц в Грузии, на кого пало подозрение оппонентов властей, не подтвердил эту информацию. Грузия хочет перезагрузки отношений с США – премьер-министр Грузии>>США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. О необходимости перезагрузки отношений с США ранее заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он высказал предположение, что Штаты в ближайший год сделают шаги навстречу Грузии, которые "существенно оздоровят отношения". Борьба за выживание Многое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе. В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные, в том числе из США, неправительственные организации. Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста. Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции. В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури. Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер>>Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации. Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, украина, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, пентагон, нато