https://sputnik-georgia.ru/20240709/eto-oskorbitelno---deputat-o-reshenii-es-zamorozit-30-mln-evro-dlya-minoborony-gruzii-288928472.html

Это оскорбительно! – депутат о решении ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии

Это оскорбительно! – депутат о решении ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии

Sputnik Грузия

Досадно слышать угрозы, когда говоришь о партнерских отношениях, отметил депутат Гурам Мачарашвили 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T13:30+0400

2024-07-09T13:30+0400

2024-07-09T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Решение лидеров Евросоюза заморозить 30 млн евро, предназначенные для Минобороны Грузии, не удивительно, но досадно и оскорбительно для грузинского общества, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили журналистам. О том, что лидеры Евросоюза решили заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский, и добавил, что это лишь первый шаг, и прямая поддержка правительства Грузии будет ограничена. С критикой на власти Грузии обрушился весь Запад из-за принятия т. н. закона об "иноагентах".Депутат отметил, что Грузия за время своего существования справилась с множеством невзгод. Как заявил 9 июня посол Герчинский, в заключении по итогам саммита Евросовета 27 июня четко сказано, что лидеры ЕС и стран-членов договорились о приостановлении процесса интеграции Грузии в Евросоюз.Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий>>После рассмотрения вопроса Грузии на высшем уровне Евросовет (ЕС) выразил обеспокоенность событиями в Грузии, связанными с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", и призвал грузинские власти изменить нынешний курс действий, который "ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесс присоединения".Кроме того Герчинский сказал, что, согласно решению по итогам встречи министров иностранных Евросоюза в Люксембурге 24 июня, Евросоюз ограничит оказание прямой помощи правительству Грузии и постарается направить ее гражданскому обществу и СМИ.Герчинский объяснил решение Евросоюза принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой.ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня.Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, "сила народа", сша, грузия - евросоюз, евросоюз, совет европы