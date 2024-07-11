https://sputnik-georgia.ru/20240711/kosnetsya-li-saakashvili-planiruemaya-amnistiya--otvet-deputata-partii-vlasti-gruzii-288965758.html

Коснется ли Саакашвили планируемая амнистия?

Коснется ли Саакашвили планируемая амнистия?

Sputnik Грузия

ЕСПЧ ясно поставил точку всяческим спекуляциям в отношении Михаила Саакашвили, заявил депутат 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T19:58+0400

2024-07-11T19:58+0400

2024-07-11T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Амнистия, планируемая в Грузии, не коснется осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили. Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализаторов, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, "воровской мир", преступления о нарушении конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категории. По его словам, ЕСПЧ своим решением поставил точку в деле Саакашвили. "ЕСПЧ ясно поставил точку всяческим спекуляциям в отношении Михаила Саакашвили. Сегодня только оппозиция говорит, что Михаил Саакашвили политзаключенный. Отсюда видно, как сузился круг тех поклонников Саакашвили, которые поклоняются ему и сегодня как раз за криминальные действия" , – сказал Ионатамишвили. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. ЕСПЧ в мае отклонил Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа" >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты">>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, еспч, "сила народа", амнистия