https://sputnik-georgia.ru/20240713/gruziya-k-2030-godu-budet-gotova-vstupit-v-es--premer-ministr-288985114.html

Грузия к 2030 году будет готова вступить в ЕС – премьер-министр

Грузия к 2030 году будет готова вступить в ЕС – премьер-министр

Sputnik Грузия

Мы настроены оптимистически, заявил глава грузинского правительства 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T16:06+0400

2024-07-13T16:06+0400

2024-07-13T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузия продолжит предпринимать шаги к сближению с ЕС и к 2030 году будет готова к интеграции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, 9 июля заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Отношения с США изменятся с 2025 года – Кобахидзе>>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.НПО в Грузии нельзя давать ни копейки – депутат партии "Гирчи">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, украина, молдова, ираклий кобахидзе, совет европы, оон