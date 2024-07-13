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Отношения с США изменятся с 2025 года – Кобахидзе
Отношения с США изменятся с 2025 года – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Взаимоотношения Грузии и США нуждаются в оздоровлении и перезагрузке, а последние решения Америки этому не способствуют, заявил премьер 13.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Отношения Грузии и США существенно изменятся с начала будущего года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. США после принятия Грузией закона об "иноагентах" ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. Глава грузинского правительства еще раз отметил, что отношения Грузии и США нуждаются в оздоровлении и перезагрузке, а последние решения США не способствуют этому.С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. Главные посылы из США – замгоссекретаря завершила встречи в Тбилиси>>Помимо США, ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. НПО в Грузии нельзя давать ни копейки – депутат партии "Гирчи">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика
сша, грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика
Отношения с США изменятся с 2025 года – Кобахидзе
15:00 13.07.2024 (обновлено: 15:04 13.07.2024)
Взаимоотношения Грузии и США нуждаются в оздоровлении и перезагрузке, а последние решения Америки этому не способствуют, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Отношения Грузии и США существенно изменятся с начала будущего года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
США после принятия Грузией закона об "иноагентах" ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии.
"Я уверен, что где-то с начала года существенно изменится развитие отношений между Грузией и Соединенными Штатами Америки", - сказал Кобахидзе.
Глава грузинского правительства еще раз отметил, что отношения Грузии и США нуждаются в оздоровлении и перезагрузке, а последние решения США не способствуют этому.
"В последние три-четыре года процессы в Грузии развивались так стремительно, что появились определенные сложности в отношениях, и им необходима перезагрузка и оздоровление. Такие же решения не способствуют оздоровлению отношений и перезагрузке отношений. Это очень печально", - сказал Кобахидзе.
С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям.
Помимо США, ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.