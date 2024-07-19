https://sputnik-georgia.ru/20240719/golodovka-ne-pomozhet-osvobozhdeniyu-zaklyuchennykh-v-gruzii--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-289088129.html

Голодовка не поможет освобождению заключенных в Грузии – депутат от "Грузинской мечты"

Голодовка не поможет освобождению заключенных в Грузии – депутат от "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Принимая акт об амнистии, власти Грузии хотят в итоге приблизиться к европейскому показателю по числу заключенных на 100 тысяч человек, заявил депутат 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T17:54+0400

2024-07-19T17:54+0400

2024-07-19T18:40+0400

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амнистия

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к диалогу по амнистии, но не путем шантажа и голодовок, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. На фоне принимаемого парламентом закона "Об амнистии" в оппозиционных СМИ активно муссируется тема голодовок заключенных, не попавших под амнистию. По его словам, принимая акт об амнистии, власти Грузии хотят в итоге приблизиться к европейскому показателю по числу заключенных на 100 тысяч человек. "Правящая команда решила сократить в итоге число заключенных на одну треть, чтобы если и не сравняться, то получить шанс приблизиться к европейскому стандарту по числу заключенных на 100 тысяч человек. Это окончательная, а не сегодняшняя цель", - сказал Мдинарадзе. Он отметил, что после принятия инициированного проекта амнистии, тюрьмы покинет более тысячи заключенных, а остальным сократят сроки. Саакашвили и ограничения на амнистию – в парламенте Грузии прошло первое голосование >>"В итоге по тем статьям, которые перечислены уже в законопроекте амнистии, это коснется до 5 тысяч заключенных", - сказал Мдинарадзе. Он отметил, что правящая партия руководствуется принципом гуманности. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. Согласно законопроекту, обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания. По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении >>Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. Оппозиция в Грузии недовольна амнистией >>Причины принятия законопроектаО необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, амнистия