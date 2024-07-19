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Саакашвили и ограничения на амнистию – в парламенте Грузии прошло первое голосование

Саакашвили и ограничения на амнистию – в парламенте Грузии прошло первое голосование

Sputnik Грузия

Амнистия коснется почти половины заключенных – 4 839 человек, из них почти треть выйдет на свободу, говорится в законопроекте 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T15:24+0400

2024-07-19T15:24+0400

2024-07-19T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Оппозиционный депутат Яго Хвичия назвал несправедливым лишение осужденных за незаконное пересечение границы и должностные преступления возможности попасть под амнистию во избежание распространения этого гуманного акта в том числе на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. У депутатов от партии "Гирчи" хоть и были замечания, они все же поддержали на уровне принципов инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект. Согласно принятой парламентом в первом чтении инициативе, амнистия коснется почти половины заключенных – 4 839 человек, из них около 1 тысячи человек выйдут на свободу. Он отметил, что ему понятна позиция правящей партии, что амнистия Михаила Саакашвили – это предвыборный политический вопрос."Но считаю несправедливым оставлять в тюрьме людей, которые сидят по тем же статьям, по которым осужден Саакашвили", - сказал Хвичия. В ответ на это, о недопустимости освобождения Саакашвили заявил глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении >>"Вы знаете, что при Михаиле Саакашвили осуждены были практически 300 тысяч граждан этой страны. Фактически не осталось семьи, которую не затронула бы эта проблема. Смертность ежегодно была в среднем 150 человек. И эта цифра реально была больше", - заявил Ионатамишвили. Он подчеркнул, что в период правления "Единого национального движения" в отчетах Народного защитника Грузии появилась запись о том, что "из тюрем экспортируется смерть". По его словам, при правлении Саакашвили расходы государства на содержание одного заключенного в течение месяца составляли 335 лари (около 124 долларов), а сейчас – в среднем 1,8 тысяч лари (более 666 долларов). "Из этого видно, какое у них было отношение к заключенным, к правам человека в целом. Конечно, "Нацдвижению" не место там, где речь идет о правах заключенных", - заявил Ионатамишвили. Согласно законопроекту, амнистия коснется осужденных по 66 статьям УК Грузии. Среди них не будет убийц, наркоторговцев, коррупционеров, насильников, "воров в законе" и совершивших другие тяжкие преступления.Целью амнистии является сокращение количества заключенных до оптимального европейского показателя. Сегодня в этом вопросе Грузия в числе аутсайдеров. Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии>>По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы в 2021 году.Сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить его или отсрочить наказание.В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.А в мае 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, яго хвичия, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия