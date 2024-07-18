https://sputnik-georgia.ru/20240718/oppozitsiya-v-gruzii-nedovolna-amnistiey-289071237.html

Оппозиция в Грузии недовольна амнистией

Оппозиция в Грузии недовольна амнистией

Sputnik Грузия

Представители оппозиции недовольны, что амнистия не коснется большего числа заключенных 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T19:01+0400

2024-07-18T19:01+0400

2024-07-18T19:13+0400

политика

грузия

новости

леван бежашвили

эка беселия

ираклий кобахидзе

новый политический центр – гирчи

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

амнистия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24777/91/247779165_0:263:2501:1669_1920x0_80_0_0_3154f03b8070e31c9b6dc7bfda76c603.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ряд оппозиционных партий недоволен представленным проектом амнистии для заключенных, считая его политическим актом и партийной повесткой дня. Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии Леван Бежашвили выразил недовольство тем, что этот проект не коснется большей части заключенных. По его словам, его партия является сторонницей всеобщей амнистии, которая затронет всех заключенных. Политической повесткой дня считает предстоящую амнистию и лидер партии "За справедливость" Эка Беселия, которая была в 2012 году членом правящей партии и одним из авторов всеобщей амнистии, благодаря которой число заключенных в тюрьмах Грузии сократилось наполовину. Оппозиция получит ответ от избирателей за отказ поддержать амнистию в Грузии – Папуашвили >>"Эта амнистия несет полезный смысл для политической партии. Когда мы провели амнистию, мы пришли к власти и после заявили об этом. Смысл был в другом – исполнение обещания. Сейчас же, когда ты делаешь это перед выборами и тем более в отношении малой группы, это чистая партийная повестка дня", – сказала Беселия. Еще более резкой в оценке амнистии оказалась депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури, которая считает, что амнистия направлена для освобождения партийного актива, который в том числе расправлялся с протестующими. В партии "За Грузию" таких людей называют "зондерами". По ее словам, поэтому расследование всех инцидентов весной этого года, когда лидеры акций протестов против "иноагентов" становились жертвами насилия, начались по другим статьям, на которые теперь распространилась амнистия. "Это должен быть гуманный акт, который должен быть осуществлен так, чтобы не ухудшилась криминогенная ситуация в стране, и для этого нужен проект соответствующей амнистии, основанный на анализе. Никакого анализа "Грузинская мечта" не представила. Естественно, все это делается к выборам", – сказала Бучукури. Между тем практически все недовольные проектом парламентские партии игнорируют заседания парламента, находясь в режиме бойкота. Кто не попадет под амнистию в Грузии: известен полный список >>Единственной, кто готов работать над проектом амнистии и добиваться ее улучшения, стала партия "Новый политический центр – Гирчи". "Я не критикую законопроект только потому, что он не касается какой-то статьи. Я критикую его только за то, почему он не касается большего количества статей. Это направление нашей стратегической защиты тех заключенных, интересы которых мы на самом деле представляем. Что у нас получится – не знаю, но надеюсь, что существующая редакция улучшится", – сказал Хвичия. Парламент 19 июля рассмотрит проект масштабной амнистии в первом чтении. В окончательном виде проект будет утвержден осенью этого года. Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное >>О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, леван бежашвили, эка беселия, ираклий кобахидзе, новый политический центр – гирчи, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, амнистия