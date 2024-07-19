https://sputnik-georgia.ru/20240719/gruzinskie-deputaty-ushli-na-kanikuly---parlament-gruzii-zakryl-vneocherednuyu-sessiyu-289091020.html

Грузинские депутаты ушли на каникулы - парламент Грузии закрыл внеочередную сессию

Грузинские депутаты ушли на каникулы - парламент Грузии закрыл внеочередную сессию

Sputnik Грузия

Осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Внеочередная сессия парламента Грузии завершилась в пятницу, 19 июля, депутаты ушли на каникулы до осени, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны. На заседании внеочередной сессии, состоявшейся 18-19 июля, парламент избрал нового генпрокурора и принял в первом чтении законопроект об "амнистии". Также во трех чтениях рассмотрены и приняты поправки к закону "О борьбе против табака" и "Кодексу местного самоуправления". Осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, весенняя сессия парламента, осенняя сессия парламента