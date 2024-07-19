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https://sputnik-georgia.ru/20240719/gruzinskie-deputaty-ushli-na-kanikuly---parlament-gruzii-zakryl-vneocherednuyu-sessiyu-289091020.html
Грузинские депутаты ушли на каникулы - парламент Грузии закрыл внеочередную сессию
Грузинские депутаты ушли на каникулы - парламент Грузии закрыл внеочередную сессию
Sputnik Грузия
Осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 19.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Внеочередная сессия парламента Грузии завершилась в пятницу, 19 июля, депутаты ушли на каникулы до осени, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны. На заседании внеочередной сессии, состоявшейся 18-19 июля, парламент избрал нового генпрокурора и принял в первом чтении законопроект об "амнистии". Также во трех чтениях рассмотрены и приняты поправки к закону "О борьбе против табака" и "Кодексу местного самоуправления". Осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, парламент грузии, весенняя сессия парламента, осенняя сессия парламента
грузия, новости, политика, парламент грузии, весенняя сессия парламента, осенняя сессия парламента

Грузинские депутаты ушли на каникулы - парламент Грузии закрыл внеочередную сессию

20:52 19.07.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Внеочередная сессия парламента Грузии завершилась в пятницу, 19 июля, депутаты ушли на каникулы до осени, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны.
На заседании внеочередной сессии, состоявшейся 18-19 июля, парламент избрал нового генпрокурора и принял в первом чтении законопроект об "амнистии".
Также во трех чтениях рассмотрены и приняты поправки к закону "О борьбе против табака" и "Кодексу местного самоуправления".
Осенняя сессия парламента откроется в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.
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