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Особые функции Грузии отражены в документе европейского саммита - премьер

Особые функции Грузии отражены в документе европейского саммита - премьер

Sputnik Грузия

Грузия постоянно работает над дальнейшим усилением своей транзитной функции, отметил премьер 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T12:46+0400

2024-07-19T12:46+0400

2024-07-19T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Особая важность энергетической связности и транзитной функции Грузии подчеркнута в документе саммита Европейского политического сообщества, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Премьер Грузии накануне принял участие в четвертом по счету саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, вместе с главами государств и правительств 47 стран Европы. По словам Кобахидзе, Грузия постоянно работает над дальнейшим усилением своей транзитной функции, чему придается особое значение, особенно на фоне геополитической ситуации, которая сложилась после событий на Украине. "У нас очень большой ресурс для того, чтобы выделить роль нашей страны в этом отношении, в том числе в рамках инициативы Средний коридор. Мы обсуждали этот вопрос в рамках саммита, и этот вопрос в итоге был отражен в документе саммита", - заявил он.Грузия может сыграть особую связующую роль для Европы – премьер>>По словам премьера, на саммите у грузинской делегации была возможность провести двусторонние встречи, поговорить с коллегами, президентами, премьер-министрами разных европейских стран. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдова, Грузия, Турция Армения и Азербайджан. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД>>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Энергетическая связность Важным проектом в контексте сотрудничества Грузии и Евросоюза, является подводный черноморский энергокабель. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Азиатский банк поддерживает создание в Грузии регионального хаба>>Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, всемирный банк, экономика, грузия - евросоюз, евросоюз