https://sputnik-georgia.ru/20240722/gromkoe-ubiystvo-biznesmena-v-tbilisi--prestupnika-zaderzhali-v-stambule-spustya-devyat-let-289122257.html

Громкое убийство бизнесмена в Тбилиси – преступника задержали в Стамбуле спустя девять лет

Громкое убийство бизнесмена в Тбилиси – преступника задержали в Стамбуле спустя девять лет

Sputnik Грузия

Прокуратура не исключает, что у киллера и его помощника были и другие союзники 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T18:08+0400

2024-07-22T18:08+0400

2024-07-22T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Приговоренный в Грузии к бессрочному заключению за убийство бизнесмена, экс-владельца комплекса "Черепашье озеро" Бесо Хардзиани, 38-летний гражданин Азербайджана Фарид Гурбанов задержан в Стамбуле и будет экстрадирован в Грузию, заявил прокурор Лаша Цквитария. Бизнесмен Бесо Хардзиани получил смертельные ранения в подъезде своего дома в центре Тбилиси 28 марта 2015 года. Позже следствие установило, что Хардзиани убил Гурбанов. Однако действовал он не в одиночку: ему помогал гражданин РФ Олег Доев. Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении>>В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил обоих к 19 годам тюрьмы, но прокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде. В марте 2018-го апелляционный суд заочно приговорил Гурбанова к бессрочному заключению, а приговор Доеву оставил без изменения. Что касается Олега Доева, то, по информации прокурора, он находится в международном розыске. Детали дела Прокуратура утверждает, что 13 января 2015 года Гурбанов, используя поддельный паспорт, выданный на имя гражданина Украины Олександра Даметова, вместе с россиянином Доевым вылетел из Украину в Тбилисский международный аэропорт. Мужчины сняли квартиру в Тбилиси на проспекте Пекина, систематически наблюдали за маршрутом передвижения Хардзиани, выискивая удобное время для убийства."Мужа"-убийцу 14-летней школьницы из Грузии приговорили к бессрочному заключению>>Бизнесмен 28 марта 2015 года днем подошел к своему дому на улице Марабда. Гурбанов вместе с ним вошел в подъезд и три раза выстрелил в него со спины, в том числе один раз в голову. Гурбанов и Доев в тот же день покинули Грузию через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).За 4 года до убийства Бесо Хардзиани арестовали за накропреступление, сообщает телеканал "Рустави 2". Хардзиани утверждал, что его посадили в тюрьму "из-за бизнес-интересов". Там в результате пыток у него были конфискованы акции "Черепашьего озера", отмечает СМИ. Уже после убийства бизнесмена прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу о пытках Бесика Хардзиани и незаконной конфискации имущества. Судебное разбирательство еще не завершено.Также пока неизвестно, над какой версией убийства работает следствие сегодня. Прокуратура не исключает, что у киллера и его помощника были и другие союзники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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