https://sputnik-georgia.ru/20240723/kompromiss-s-sovestyu-ili-pochemu-oppozitsiya-v-gruzii-menyaet-ritoriku--mnenie-politika-289135985.html

Компромисс с совестью, или Почему оппозиция в Грузии меняет риторику – мнение политика

Компромисс с совестью, или Почему оппозиция в Грузии меняет риторику – мнение политика

Sputnik Грузия

Политик оценил заявления оппозиции насчет отношения к России и к Дональду Трампу 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T15:20+0400

2024-07-23T15:20+0400

2024-07-23T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сегодняшняя оппозиция, которая раньше выступала с заявлениями против России, а сейчас говорит о необходимости развития торговых отношений с этой страной, это самое позорное явление в грузинской политике, написал член партии "Сила народа", входящей в парламентское большинство партии, Зураб Кадагидзе в соцсети. Основатель оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, отличающийся резкой критикой политики нынешних властей в отношении России, на прошлой неделе назвал неоправданным "истерическое отношение" к торговле с РФ и приезду россиян в страну. Если прямое авиасообщение с Россией комфортно для граждан Грузии и совместимо с процессом евроинтеграции, то пусть будут полеты, отметил он.Кадагидзе также напомнил о заявлениях грузинских оппозиционеров, которые они делали раньше о кандидате в президенты США от Республиканской партии Дональде Трампе, и после того, как нынешний лидер США Джо Байден покинул президентскую гонку. "Трампа окрестили проектом Путина, назвали клоуном, позором Америки, а теперь говорят, что он защитник демократии… Они даже своих собственных теть готовы выставить на панель, лишь бы найти выгоду. Общество должно очиститься от беспринципных манкуртов (человек, потерявший связь со своими историческими, национальными корнями, забывшие о своем родстве – ред.)", – написал Кадагидзе.Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Трампа в США – премьер Грузии>> Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция не только критиковала Трампа, но и упоминала экс-президента резкими, оскорбительными терминами. По его словам, сегодня их риторика изменилась, так как по их расчетам с большой вероятностью Трамп победит на выборах.При этом глава грузинского правительства отметил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт на Украине закончится раньше и, соответственно, раньше успокоится ситуация в регионе, что изменит отношение конкретно к Грузии. Между тем, лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Тина Бокучава назвала откровенной ложью и очередной попыткой обмануть грузинской народ, заявления о том, что в случае избрания Трампа отношения Грузии с США будут восстановлены. Восстановить отношения с США возможно только в результате смены власти в Грузии, отметила Бокучава. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Борьба за выживание Многое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе.В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные в том числе из США неправительственные организации.Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Депутат: заявления Запада – как кислород для оппозиции перед выборами в Грузии>>Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста.Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции.В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури.Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации.Власти заявили, что это и есть доказательством того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.Глобальная партия войныПосле начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.Глава СГБ объяснил, что такое "глобальная партия войны">>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, дональд трамп, ираклий кобахидзе, ника гварамия, единое национальное движение, "сила народа", сша, украина