https://sputnik-georgia.ru/20240725/kitayskaya-kompaniya-gotova-postroit-novuyu-dorogu-k-granitse-gruzii-s-rossiey-289175360.html

Китайская компания готова построить новую дорогу к границе Грузии с Россией

Китайская компания готова построить новую дорогу к границе Грузии с Россией

Sputnik Грузия

Китайская компания готова выполнить проект за 212,5 миллионов лари, на 12,5 миллиона лари меньше тендерной стоимости 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T19:48+0400

2024-07-25T19:48+0400

2024-07-25T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Китайская госкорпорация China Railway Tunnel Group Co названа предпочтительным участником тендера на строительство еще одного участка обновленной дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс"). Новая дорога станет продолжением объездной дороги Арша-Степанцминда и будет одним из узловых участков новой магистрали. Благодаря этой дороге доезжать до поселка Коби можно будет не заезжая в Степанцминда. Правительство Грузии планирует полностью модернизировать автодорогу, ведущую к границе России. Для этого в марте 2024 года Департамент автомобильных дорог повторно объявил тендер на сумму 225 миллионов лари. Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом >>Китайская компания готова выполнить проект за 212,5 миллиона лари, на 12,5 миллиона лари меньше тендерной стоимости. Проект двухполосной дороги протяженностью 4,5 километра от Степанцминда в направлении ТПП "Казбеги" заменит старый и сложный участок дороги. Высокая стоимость дороги обусловлена тем, что 59% ее длины будет проходить по эстакадам, а 29% – по тоннелям, таким образом, тоннели и эстакады составляют 88% от длины проекта. Из-за этого строительство одного километра обойдется бюджету в 47 миллионов лари, что составляет 47 232 лари за каждый метр дороги. Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР >>По проекту компания-строитель должна построить две эстакады 2 018 и 636 метров и проложить два тоннеля длиной 460 и 846 метров. Благодаря новому участку дороги пропускная способность увеличится, а время в пути уменьшится. Также новая дорога будет более устойчива к климатическим условиям, а сильный снегопад не помешает передвижению. Тендер на строительство новой дороги Мининфраструктуры объявило во второй раз. Первоначально тендер был объявлен в июне 2023 года на сумму в 146 миллионов лари. В нем приняли участие пять китайских госкомпаний, но в итоге решением, принятым в феврале 2024 года, Департамент автомобильных дорог дисквалифицировал все участвующие компании. Квешети-Коби В данный момент уже ведется строительство другого участка этой дороги Квешети-Коби стоимостью 1,2 миллиарда лари. Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста. Проект поделен на два участка. На первом участке уже завершена прокладка 9-километрового тоннеля диаметром 15 метров. Крупнейший тоннель под Крестовым перевалом является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. На втором участке проложены два из четырех тоннелей, в том числе самый длинный – 1,5 км. В настоящее время ведутся работы над остальными тоннелями, а также пятью мостами. Строятся опоры и свай для мостов. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Повторно объявлен тендер на строительство новой дороги к границе Грузии с Россией >>Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, степанцминда, китай, департамент автомобильных дорог, дарьяльское ущелье