https://sputnik-georgia.ru/20240725/kitayskaya-kompaniya-gotova-postroit-novuyu-dorogu-k-granitse-gruzii-s-rossiey-289175360.html
Китайская компания готова построить новую дорогу к границе Грузии с Россией
Китайская компания готова построить новую дорогу к границе Грузии с Россией
Sputnik Грузия
Китайская компания готова выполнить проект за 212,5 миллионов лари, на 12,5 миллиона лари меньше тендерной стоимости 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T19:48+0400
2024-07-25T19:48+0400
2024-07-25T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Китайская госкорпорация China Railway Tunnel Group Co названа предпочтительным участником тендера на строительство еще одного участка обновленной дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс"). Новая дорога станет продолжением объездной дороги Арша-Степанцминда и будет одним из узловых участков новой магистрали. Благодаря этой дороге доезжать до поселка Коби можно будет не заезжая в Степанцминда. Правительство Грузии планирует полностью модернизировать автодорогу, ведущую к границе России. Для этого в марте 2024 года Департамент автомобильных дорог повторно объявил тендер на сумму 225 миллионов лари. Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом >>Китайская компания готова выполнить проект за 212,5 миллиона лари, на 12,5 миллиона лари меньше тендерной стоимости. Проект двухполосной дороги протяженностью 4,5 километра от Степанцминда в направлении ТПП "Казбеги" заменит старый и сложный участок дороги. Высокая стоимость дороги обусловлена тем, что 59% ее длины будет проходить по эстакадам, а 29% – по тоннелям, таким образом, тоннели и эстакады составляют 88% от длины проекта. Из-за этого строительство одного километра обойдется бюджету в 47 миллионов лари, что составляет 47 232 лари за каждый метр дороги. Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР >>По проекту компания-строитель должна построить две эстакады 2 018 и 636 метров и проложить два тоннеля длиной 460 и 846 метров. Благодаря новому участку дороги пропускная способность увеличится, а время в пути уменьшится. Также новая дорога будет более устойчива к климатическим условиям, а сильный снегопад не помешает передвижению. Тендер на строительство новой дороги Мининфраструктуры объявило во второй раз. Первоначально тендер был объявлен в июне 2023 года на сумму в 146 миллионов лари. В нем приняли участие пять китайских госкомпаний, но в итоге решением, принятым в феврале 2024 года, Департамент автомобильных дорог дисквалифицировал все участвующие компании. Квешети-Коби В данный момент уже ведется строительство другого участка этой дороги Квешети-Коби стоимостью 1,2 миллиарда лари. Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста. Проект поделен на два участка. На первом участке уже завершена прокладка 9-километрового тоннеля диаметром 15 метров. Крупнейший тоннель под Крестовым перевалом является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. На втором участке проложены два из четырех тоннелей, в том числе самый длинный – 1,5 км. В настоящее время ведутся работы над остальными тоннелями, а также пятью мостами. Строятся опоры и свай для мостов. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Повторно объявлен тендер на строительство новой дороги к границе Грузии с Россией >>Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, степанцминда, китай, департамент автомобильных дорог, дарьяльское ущелье
Китайская компания готова построить новую дорогу к границе Грузии с Россией
19:48 25.07.2024 (обновлено: 20:38 25.07.2024)
Китайская компания готова выполнить проект за 212,5 миллионов лари, на 12,5 миллиона лари меньше тендерной стоимости
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Китайская госкорпорация China Railway Tunnel Group Co названа предпочтительным участником тендера на строительство еще одного участка обновленной дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс").
Новая дорога станет продолжением объездной дороги Арша-Степанцминда и будет одним из узловых участков новой магистрали. Благодаря этой дороге доезжать до поселка Коби можно будет не заезжая в Степанцминда.
Правительство Грузии планирует полностью модернизировать автодорогу, ведущую к границе России. Для этого в марте 2024 года Департамент автомобильных дорог повторно объявил тендер на сумму 225 миллионов лари.
Китайская компания готова выполнить проект за 212,5 миллиона лари, на 12,5 миллиона лари меньше тендерной стоимости.
Проект двухполосной дороги протяженностью 4,5 километра от Степанцминда в направлении ТПП "Казбеги" заменит старый и сложный участок дороги.
Высокая стоимость дороги обусловлена тем, что 59% ее длины будет проходить по эстакадам, а 29% – по тоннелям, таким образом, тоннели и эстакады составляют 88% от длины проекта. Из-за этого строительство одного километра обойдется бюджету в 47 миллионов лари, что составляет 47 232 лари за каждый метр дороги.
По проекту компания-строитель должна построить две эстакады 2 018 и 636 метров и проложить два тоннеля длиной 460 и 846 метров.
Благодаря новому участку дороги пропускная способность увеличится, а время в пути уменьшится. Также новая дорога будет более устойчива к климатическим условиям, а сильный снегопад не помешает передвижению.
Тендер на строительство новой дороги Мининфраструктуры объявило во второй раз. Первоначально тендер был объявлен в июне 2023 года на сумму в 146 миллионов лари. В нем приняли участие пять китайских госкомпаний, но в итоге решением, принятым в феврале 2024 года, Департамент автомобильных дорог дисквалифицировал все участвующие компании.
В данный момент уже ведется строительство другого участка этой дороги Квешети-Коби стоимостью 1,2 миллиарда лари.
Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста. Проект поделен на два участка.
На первом участке уже завершена прокладка 9-километрового тоннеля диаметром 15 метров. Крупнейший тоннель под Крестовым перевалом является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.
На втором участке проложены два из четырех тоннелей, в том числе самый длинный – 1,5 км. В настоящее время ведутся работы над остальными тоннелями, а также пятью мостами. Строятся опоры и свай для мостов.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.
Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.