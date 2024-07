https://sputnik-georgia.ru/20240730/strategicheskoe-partnerstvo-gruzii-s-kitaem-ne-svyazano-s-gruzino-rossiyskimi-otnosheniyami-289240959.html

Стратегическое партнерство Грузии с Китаем не связано с грузино-российскими отношениями

Генеральный директор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в... 30.07.2024, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279684313_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_edf725c63b969bcaf19fd70ce6305157.jpg

Сегодня исполняется ровно год, как Грузия и Китай стали стратегическими партнерами. Этот действительно исторический факт, а также установление безвизового режима между Грузией и Китаем с апреля 2024 года было максимально использовано западной пропагандой и СМИ грузинской радикальной оппозиции для создания русофобского нарратива – "Китай – стратегический союзник России, Грузия – стратегический партнер Китая, Россия – оккупант грузинских земель, значит грузинская власть - пророссийская, предательская, потому что друг моего друга – мой друг". И несмотря на публикации в ГРУЗИНФОРМ, пресс-конференцию и телеинтервью, в которых объясняю экономическую, политическую и другие выгоды от стратегического партнерства с Китаем, свалившегося на Грузию как джекпот, у обывателя остаются вопросы – уж слишком неожиданно все это произошло… "Зачем власти в столь критический предвыборный период, когда надо заручится максимальной поддержкой Запада для победы над радикальной оппозицией, то принимает "русский закон" "О прозрачности иностранного влияния", то – заключает Соглашение о стратегическом партнерстве с историческим союзником России – Китайской Народной Республикой? Зачем "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, которую и так заклеймили пророссийской, создаёт лишние проблемы на свою голову?!"Приведу несколько доводов в пользу того, что стратегическое партнерство Грузии с Китаем никак не связано с грузино-российскими отношениями (в надежде, что власть, ее "рупоры" озвучат эти доводы от своего имени после небольшой паузы, как они это часто делают). Итак: 1. "Русский с китайцем - братья вовек" - этими словами начинается легендарная песня "Москва-Пекин" композитора Вано Мурадели на стихи Михаила Вершинина, но если во времена Сталина и Мао СССР был старшим братом для Китая, то сегодня, благодаря незыблемым позициям Компартии Китая (в отличие от КПСС), Россию в Поднебесной считают младшим братом Китая. 2. Китайская экономика по номинальному ВВП является второй в мире – отстает всего лишь на 10 триллионов долларов от американской (Россия в этом списке за прошлый год – лишь на 11-м месте), и первой в мире – по ППС (паритету покупательской способности), поэтому США считают врагом №1 Китай, а не Россию. Вышесказанное означает, что Соглашение о стратегическом партнерстве Грузии (107-е место по ВВП) с Китаем никак не могло быть лишь пожеланием Грузии. Решение принималось в Пекине, а не в Тбилиси, это было инициативой, предложением китайской стороны, исходя из местонахождения Грузии на маршрутах стратегических транснациональных магистралей (Е-60, Север-Юг, "Один пояс – один пуст" и др.) и участия Китая в "грузинских" отрезках этих магистралей. А если бы миллиардер Бидзина Иванишвили захотел возобновить отношения Грузии с соседом – с Россией (около 1000 км общей сухопутной и морской границы), то незачем было бы делать это через Китай за 6000 км. 3. КНР является крупнейшим экспортером мира, экспортируя столько же товаров, сколько занимающие 2-е и 3-е место США и Германия вместе взятые. Главным торговым партнером Китая являются США, а не Россия, которая также уступает странам АСЕАН, Японии, Корее, Тайваню, Германии и Австралии. 4. Банки Китая, из-за опасения вторичных санкций, строго соблюдают санкции США и ЕС, запрещающие любые транзакции от российских банков. Крупнейшие китайские банки, в том числе - Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China - возвращают в Россию переводы не только в долларах, но даже в юанях, потому что они – "грязные", "связаны с Россией". Вышеперечисленное означает, что стратегическое сотрудничество Грузии и Китаем, в котором главная составляющая – экономика, а не политика, является показателем интеграции не с Российской Федерацией, а скорее - с Западом, с западной экономикой. Поэтому нечего возводить напраслину на "Грузинскую мечту", ей и без того проблем хватает… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

