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Грузинский суд будет заново пересматривать одно из дел Саакашвили

Грузинский суд будет заново пересматривать одно из дел Саакашвили

Sputnik Грузия

Новый судья Джинджолия принял решение избрать заключение в виде меры пресечения на основании ходатайства стороны обвинения 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T21:18+0400

2024-08-02T21:18+0400

2024-08-02T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Из-за смены судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили на судью Михаила Джинджолия, дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы будет рассматриваться заново. Кроме того, судья Джинджолия принял решение избрать заключение в виде меры пресечения по этому делу на основании ходатайства стороны обвинения. Прокурор Леван Вепхвадзе отметил, что есть угроза оказания давления на свидетелей из-за пересмотра дела, что является основанием для избрания заключения в виде меры пресечения. Коснется ли Саакашвили планируемая амнистия? >>Кроме того, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о пересмотре заново улик по делу. Детали дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени он уже заочно был приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Позже за сокрытие тяжкого преступления задержали четырех человек – Зураба и Шалву Цоцория, Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая. Последнему также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы. Все они освобождены под залог на время следствия. По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился на Украину. Вольский: в призыве Саакашвили к хаосу в Грузии нет ничего нового >>Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси. В морском порту Поти, куда прибыл паром, Саакашвили и Цомая ждали сотрудники порта Шалва и Зураб Цоцория на своей машине. На этой машине Саакашвили и Цомая отправились в село Тквири. Что касается Георгия Нариманидзе, по данным следствия, он отвез Саакашвили и Цомая на трейлере в Тбилиси. Дело Саакашвили рассматривается отдельно. Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа">>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, еспч, георгий вольский